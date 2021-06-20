Mantar toplamaya giden genç kadın dere kenarında ölü bulundu

Samsun'da mantar toplamaya giden 24 yaşındaki genç kadın, dengesini kaybederek düştüğü dere kenarında ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Ayvacık ilçesi Yeniköy Mahallesi Azmanın Deresi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'da ikamet eden 24 yaşındaki Esma Varlı, fındık sezonu yaklaştığı için memleketi Ayvacık ilçesine geldi. Mantar toplamak için araziye giden Esma Varlı, dengesini kaybederek dere kenarındaki kayalıklara düştü. Daha sonra ölü bulunan Varlı'nın cenazesi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.