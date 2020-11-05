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Mantı'yı kurtarmak için duvarı deldiler

Samsun’da 5 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Samsun'da 5 katlı bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Kazaklar Sokak'ta bir martının 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri binanın içinden martıya ulaşamayınca dışarıdan duvarı kırıp, delik açarak müdahale etti. Uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kurtarılan martı, sağlık kontrolünün ardından doğaya salındı.


Çalışmaları merakla izleyen bina sakinleri martıyı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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