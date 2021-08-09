Marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularında rekor artış

Türkiye Patent ve Marka Kurumu verilerine göre geçen yılın ocak-haziran dönemine göre Samsun'dan marka, patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım başvurularında önemli artış sağlandı.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, 2021 Ocak-Haziran döneminde Samsun'un, marka başvurusu sayısına göre 20'nci, patent başvuru sayısına göre 18'inci, faydalı model başvuru sayısına göre 13'üncü, endüstriyel tasarım başvuru sayısına göre ise 15'inci sırada yer aldığını söyledi. Başkan Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, 2021 yılı Ocak-Haziran döneminde marka, patent, faydalı model ve endüstriyel başvurularında Samsun'un önemli artış gösterdiğini söyledi. İstatistiksel veriler hakkında açıklamada bulunan Murzioğlu, “İstatistiklere göre, marka başvuru sayısı; Samsun'da, 2020 Ocak-Haziran döneminde 589 adet iken, 2021 Ocak-Haziran döneminde 632 adet oldu. 2021 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre marka başvuru sayısı Samsun'da yüzde 7,3 oranında artış gösterdi. 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 22 olan patent başvurusu sayısı da bu yılın aynı döneminde 32'ye çıktı. 2021 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre patent başvuru sayısı, Türkiye'de yüzde 12,6 oranında artarken, Samsun'da bu artış oranı yüzde 45,5 oldu. İlimizin patent başvuru sayısı payı, 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 0,69 iken, 2021 Ocak-Haziran döneminde yüzde 0,90 olarak görüldü” dedi.

Samsun çıta yükseltti

Önemli bir artışın sağlandığı alanlardan bir tanesinin ise faydalı model başvurularında olduğunu kaydeden Murzioğlu, “2020 Ocak-Haziran döneminde 6 olan faydalı model sayımız, 2021 Ocak-Haziran döneminde 38 adete çıktı. 2021 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre faydalı model başvuru sayısı, Türkiye'de yüzde 40,2 oranında artarken, ilimizde ise, bu oran büyük bir artıyla yüzde 533,3 gibi bir seviyesine ulaştı. Samsun'un faydalı model başvuru sayısı payı, 2020 Ocak-Haziran döneminde yüzde 0,35 iken, 2021 Ocak-Haziran döneminde yüzde 1,59 oldu. En çok artışın olduğu alan ise endüstriyel tasarım başvurularında gözlendi. 2020 Ocak-Haziran döneminde 9 adet olan endüstriyel tasarım başvurusu sayısı, bu yılın aynı döneminde 212 olarak verilere yansıdı. 2021 Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre endüstriyel tasarım başvuru sayısı, Türkiye'de yüzde 36,9 oranında artarken, Samsun'da ise yüzde 2255,6 gibi büyük bir oranda arttı. Şehrimizin 2020 Ocak-Haziran döneminde 0,05 olan payı, bu yılın aynı döneminde 0,85'lere ulaştı. 2021 Ocak-Haziran döneminde Samsun, Türkiye sıralamasında marka başvurusu sayısına göre 20'nci, patent başvuru sayısına göre 18'inci, faydalı model başvuru sayısına göre 13'üncü, endüstriyel tasarım başvuru sayısına göre ise 15'inci sırada yer aldı” diye konuştu.

“Zenginlik doğal kaynakta değil, fikir üretmekte”

Girişimciliğin, günümüzde en önemli zenginleşme, kalkınma ve toplumsal refahı yükseltme aracı olduğunu belirten Salih Zeki Murzioğlu, “Geçtiğimiz yüzyıl, üçüncü sanayi devrimi dönemiydi. Kaynağı da petroldü. Bu yüzyıl, dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz. Kaynağıysa insan. Geçtiğimiz yüzyılda amaç, zengin doğal kaynaklara, petrole ulaşmaktı. Şimdiyse amaç insan kalitesini artırmak. Zira zenginlik doğal kaynakla değil, fikir üreterek geliyor. Fikri üreten de insan. O yüzden artık dünyanın en güçlü insanları, en çok takip edilen, en çok rol model alınan kişileri, girişimciler. Çünkü girişimciler dünyayı, iş yapma biçimini, muazzam bir şekilde değiştiriyor, alıştığımız ezberleri bozuyorlar. Fikri mülkiyetin, patentlerin, markaların, tasarımların ulusal ve uluslararası rekabette ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Bilgi odaklı bu ekonomik değişim ve gelişmeler, fikri ve sınai mülkiyetin önemini daha da artırmaktadır. Günümüzde ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile patent alma sayıları arasında paralellik bulunmaktadır. Sanayisi gelişmiş ülkelerde genellikle patent sayıları oldukça yüksektir. Ülke olarak önemli hedeflerimiz var. Oda olarak sektörlerin gelişimi adına kentin önde gelen kurumlarıyla birlikte elimizden gelen desteği sağlama gayretindeyiz. Hepimizin bildiği gibi pandemi dolayısıyla sadece ülkemiz değil, dünya zorlu bir süreçten geçiyor. Onca zorluğa ve olumsuzluklara rağmen KOBİ'lerimizin sağladığı azim takdire şayandır. İnşallah ülke olarak, şehir olarak bu rakamları daha da yukarlara taşıyarak, hedeflerimize de ulaşacağız” şeklinde konuştu.