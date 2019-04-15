İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Marketten çay çalarken yakalandı

Samsun’un Bafra ilçesinde marketten çay çalarken yakalanan zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde marketten çay çalarken yakalanan zanlı, polis tarafından gözaltına alındı.


Olay, Bahçeler Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. tezgahta bulunan 2 paket çayı yanında getirdiği poşete koyduktan sonra marketten çıkarken çalışanlarca yakalandı. Market çalışanları polisi arayarak durumu bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Büro Amirliği ekipleri marketin kamera kayıtlarını inceledikten sonra E.A.'yı İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.


Bir türlü usanmayan ve çaldığı çayların paketini 20 liraya satarak kendisine içki aldığı öğrenilen şahsın daha önce de Hacınabi Mahallesi'nde bulunan bir marketten içki çalarken yakalandığı öğrenildi.


Olayla ilgili inceleme sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.