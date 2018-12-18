İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Marketten hindi çalmaya çalışan kadın yakalandı

Samsun’da bir marketten çaldığı hindiyi çantasına koyarak kaçmak isteyen kadın yakalanarak polise teslim edildi.

Samsun'da bir marketten çaldığı hindiyi çantasına koyarak kaçmak isteyen kadın yakalanarak polise teslim edildi.


Olay, Atakum ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (60) adlı kadın, markete müşteri gibi girip buzdolabında bulunan bir adet hindiyi çantasına koyup marketten çıktı. Market çalışanları kadının hareketlerinden şüphelendi. Marketten ayrıldıktan sonra kadının peşinden gidip çantasını kontrol eden çalışanlar, çaldığı hindiyi ele geçirince polise haber verdi.


Denizevleri Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan ve hırsızlık suçundan hakkında çeşitli suç kaydı bulunduğu öğrenilen E.K., polisteki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.