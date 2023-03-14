Mart kapıdan baktırdı: Samsun'un yüksekleri bembeyaz

Samsun'un sahil kesimlerinde etkili olan yağmur yağışı yüksek kesimlerinde kar olarak etkisini gösterdi. Havza, Kavak ve Ladik ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrasında bazı okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Soğuk hava dalgasının etkisi altına giren Samsun'da yağışlar 2 gündür il genelinde etkili oluyor. Önceki gün metrekareye 40 kilo yağışın düştüğü Samsun'da son 24 saatte de 26,8 kilo yağış aldı. Son olarak Samsun'da 13 Mart saat 06.00 ile 14 Mart saat 06.00 arasında Canik'te metre kareye 26,8 kilo, Tekkeköy'de 26,7 kilo, Salıpazarı'nda 26,2 kilo, Çarşamba'da 25,1 kilo, Kavak'ta 21,3 kilo, Asarcık'ta 20,8 kilo, Ladik'te 20,3 kilo, İlkadım'da 19,5 kilo, Havza'da 18,1 kilo, Atakum'da 16,3 kilo, Aycacık'ta 15 kilo, Vezirköprü'de 14,8 kilo, Terme'de 14,7 kilo, Bafra'da 9,9 kilo, Yakakent'te 7 kilo, 19 Mayıs'ta 5,8 kilo ve Alaçam'da 3 kilo yağış düştü. Yağışlar sahil kesimlerinde sağanak şeklinde etkili olurken, iç ve yüksek kesimlerde ise kara dönüştü.

Bazı okullar tatil edildi

Türkiye genelinde etkisini gösteren soğuk havalar birçok kentte kar yağışına dönüşürken, Samsun'un Havza, Kavak ve Ladik ilçelerini de beyaz örtüyle kaplandı. Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçelerdeki bazı okullarda eğitim- öğretime bir gün ara verilmesi kararı alındı. Kavak'ta devam eden kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde etkisini artırdığı birçok mahallede ulaşımda aksamalara neden oldu. Kavak Belediyesi ekipleri mahalle yollarını açık tutmak, ulaşımda aksamaya meydan vermemek için tuzlama ve kar temizleme çalışması başlattı. Kavak Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde devam eden kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için önleyici tedbir olarak 14 Mart Salı günü ilçemizde taşımalı eğitime ara verilmiş olup, taşımalı sistemle gelen tüm öğrencilerimiz anılan tarihte izinli sayılacaktır” denildi.

Bazı okullarda eğitime 1 gün ara

Samsun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise "Havza ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda, Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, resmi özel eğitim sınıflarında taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için 14 Mart Salı günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca şehir merkezine resmi taşıma ile gelen tüm kademelerdeki öğrenciler 14 Mart günü izinli sayılacaktır. Kavak ilçesinde Emirli İlk-Ortaokulu, Çakallı İlk-Ortaokulu, Mahmutbeyli İlkokulu ve Akbelen Ortaokulumuzun tamamı ve 19 Mayıs İlk-Ortaokulumuzun taşımalı öğrencileri tatil edilmiştir. Taşımalı öğrencilerimiz izinli sayılacaktır. Ladik ilçe geneli tüm okullarda 14 Mart Salı günü 1 gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Meteorolojiden uyarı: “Yağışlar devam edecek”

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden hava durumu hakkında şu bilgiler verildi:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinin çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Samsun'un güney batı, Kastamonu, Çorum ve Ordu'nun doğusu ile Amasya, Sinop ve Tokat çevrelerinin, yarın (Çarşamba) sabah saatlerinde Samsun ve Amasya'nın doğusu ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir.”