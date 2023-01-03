Matematik öğrenmek hiç bu kadar zevkli olmamıştı

Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı Matematik Seferberliği Projesi çerçevesinde Samsun'da görev yapan anaokulu öğretmeni Sevil Şencan, ritim ve müzikle miniklere matematik sevgisi aşılıyor.

Çarşamba ilçesinde bulunan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda görev yapan 9 yıllık ana sınıfı öğretmeni Sevil Şencan, miniklere matematiği eğlenceli şekilde anlatıyor. Temin ettiği araç gereçlerle müzik eşliğinde matematiği anlatan öğretmen Sevil Şencan, çocukların bu şekilde hem ritim duygularının geliştiğini hem de matematiksel zekalarının artığını söyledi. Minikler ise hemen hemen her gün müzikle matematik oyunları oynamak ve öğrenmek istiyor.

Proje hakkında bilgi veren Öğretmen Sevil Şencan, "Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı matematik seferberliği uygulamasından sonra zaten sürekli bu tarz etkinlikler yapmaya yönlendik. Özellikle matematiği oyun içerisinde çocuklarımıza vermeyi başladık. Bu da çocukların çok fazla ilgisini çekmeye başladı. Oyunları çok sevdikleri için buna ayrıca bir ilgi duydular. Genellikle tüm etkinliklerimizi matematik oyun etkinliği şeklinde düzenliyoruz. Aynı zamanda müzik etkinliklerini de buna dahil ediyoruz. Yani bol kazanımlı oyunlar ortaya çıkmış oluyor. Hemen hemen her gün bu etkinlikleri yapmaya gayret gösteriyorum. Matematiği çocuklarımıza sevdirmeye, matematikten uzaklaştırmamaya çalışıyoruz. Bu durum onların da dikkatini çekiyor. Çoğu öğrencim şu an matematiği çok seviyor. Etkinlikleri severek yerine getiriyorlar. Ritim etkinliklerini de aynı şekilde matematik ile bütünleştiriyoruz. Çalışmalarımızın çoğu matematik ile bütünleştirilmiş çalışmalar. Güne başladığımız zamandan gün bitimine kadar bu etkinlikleri yapsak da yorulmuyorlar. Hepsi de çok istekli çok hevesli. Hatta zamanımız çok kısıtlı olduğun için bazı etkinlikleri yetiştiremiyoruz. Ama genel itibari ile öğrencilerimiz bu konuda çok istekliler" dedi.

Minik öğrenciler ise matematiği sevdiklerini, matematiği öğrenmek için oyunlar oynadıklarını ve eğlendiklerini söyledi.