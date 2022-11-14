Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Matematik Seferberliği Projesi Samsun'da hayata geçti.

Matematik dersini günlük yaşam becerilerine uyarlayarak dersin öğrenimini kolaylaştırmak, öğrencilerin matematiği oyunlarla severek öğrenmelerini sağlamak, matematik ve sınıf öğretmenlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine destek olmak amacıyla hazırlanan Samsun Matematik Seferberliği Projesi hayata geçirildi. Başlatılan seferberlik kapsamında fiziksel imkânı olan okullarda matematik atölyeleri, sınıfları, fiziksel imkânı uygun olmayan okullarda ise matematik köşesi ve matematik koridorları oluşturulacak.

Ayrıca şu an kapalı durumda olan İlkadım Çivril İlkokulu il geneline hizmet verecek bir Matematik Yaşam Merkezi'ne dönüştürülecek. Yine Gazi İl Halk Kütüphanesi'nde ve Alanlı Recep Asal Matematik ve Tabiat Okulunun Matematik Atölyelerinde öğrencilere yönelik kazanımlara uygun günlük hayatın içinde matematik atölye çalışmaları yapılacak. Proje çerçevesinde öğretmenlere yönelik ise akademisyenler tarafından matematiksel modelleme, materyal geliştirme, davranış teknikleri ve etkili zaman yönetimi konularında eğitimler verilecek.

2022-2023 eğitim öğretim yılının sonuna kadar devam edecek olan proje, il genelinde faaliyet gösteren resmi okulların tüm kademelerindeki öğrenciler ve bu okullarda görev yapan matematik öğretmenleri ile ilkokul sınıf öğretmenlerine uygulanacak.