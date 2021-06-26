‘Mavi' ilçede sanayide aşı çalışması

'Mavi' kategoride bulunan Samsun'un Alaçam ilçesinde sanayi sitesinde Kovid-19 aşı çalışması yapıldı.

Alaçam İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri tarafından sanayi bölgesi lokalinde yapılan aşı uygulaması, çalışanları memnun etti. Sanayici esnafı ve çalışanları uygulama ile hem aşılarını oldu hem de işlerini aksatmadan mesailerine devam etti.

Aşı çalışması hakkında bilgi veren Alaçam Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ertan Baş, “Tüm Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da 18 yaş üstü vatandaşları aşılamaya başladık. Burada hem Biontec aşımızı hem Sinovac aşımızı yaptık. İlçemizde aşılama çalışmalarımız gayet başarılı bir şekilde devam ediyor. Randevulu veya randevusuz aşı hakkı olan herkese aşı yapıyoruz. Yaşlı, engelli vatandaşımız veya sağlık kuruluşumuza gelemeyen vatandaşlarımızın evlerine giderek aşılarını yapıyoruz” dedi.

Alaçam'ın nüfusunun 25 bin 123 olduğunu, 19 bin 500 kişiye aşı tanımlaması yapıldığını belirten Baş, “Tanımlananların içinde yaklaşık 12 bin 500 kişinin yani yüzde 61'inin birinci doz aşısını yaptık. Yaklaşık 7 bin 500 kişinin de ikinci doz aşısı tamamlandı. İlçemiz son bir ay içerisinde Samsun'da iyi durumda. Mavi olduk. Nüfusumuza göre bazen haftalık hiç vakamız olmadı. Son haftalarda küçük bir kıpırdama var mama filyasyon çalışmalarını sürecin başından beri 1 buçuk yıldır yürütüyoruz. Pandemiyi yenmek için en önemli faktör aşı. Aşı hakkı olan herkesi sağlık kuruluşu veya kurduğumuz mobil istasyonlarımıza gelerek aşılarını olmalarını, üzerilerine düşeni yerine getirmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Alaçam Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Yılmaz ise “Bugün Toplum Sağlığı ekibimiz sanayi sitemizde aşılama çalışmaları yapıyorlar. Arkadaşlarımıza, doktorumuza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Güzel bir çalışma oldu. Yerinde bir çalışma oldu. İlçemizdeki vaka sayılarının da düşük olmasından gayet memnunuz. İlçemizde kaymakamımız, jandarmamız, sivil toplum örgütlerimiz, sağlık gurubu hep beraber tek bir yumruk olduk. Koronadan kurtulmak için canla başla mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.