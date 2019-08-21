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Mayına basarak yaralanan asker baba evinde

Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kuzey Irak’ta mayına basarak yaralanan Sözleşmeli Er Adil Öztürk Külünk’ü (24) baba evinde ziyaret ederek moral verdiler.

Samsun Bafra Ziraat Odası Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri Kuzey Irak'ta mayına basarak yaralanan Sözleşmeli Er Adil Öztürk Külünk'ü (24) baba evinde ziyaret ederek moral verdiler.


14 Ağustos tarihinde Kuzey Irak'ta katıldığı operasyonda bastığı plastik mayının patlaması sonucu ayağından yaralanan Sözleşmeli Er Adil Öztür Külünk, getirildiği Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 4 gün süren tedavisinin ardından Bafra'nın Sarıkaya Külünk Mahallesi'nde bulunan baba ocağına getirildi.


Baba Şakir Külünk tarafından karşılanan Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner ve Yönetim Kurulu Üyeleri Külünk'ü ziyaret ederek ‘geçmiş olsun' dileklerinde bulundular.

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