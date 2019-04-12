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Mazbatayı aldı kolları sıvadı

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı seçilen Abdullah Doğan, mazbatasını alır almaz süpürgeyi eline alarak çalışmaya başladı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı seçilen Abdullah Doğan, mazbatasını alır almaz süpürgeyi eline alarak çalışmaya başladı.


Yerel seçimlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde girdiği muhtarlık yarışını kazanan Abdullah Doğan, ilk olarak çalışmalarına köy konağının çevre düzenlemesi ve temizliği ile başladı.


Mimar Sinan Mahalle halkına teşekkür eden Muhtar Doğan, “Seçilmeden önce halkımıza verdiğimiz sözler vardı. Bu sözler, 3 ayda bir maaşımı ihtiyaç sahiplerine bağışlamak, askere gidecek öğrencilere destek, ihtiyaç sahibi öğrencilere burs verilmesiydi. Şimdi sözlerimizi yerine getirmek için çalışmalara başladım. Her şey çok güzel olacak” dedi.

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