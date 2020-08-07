Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı

Samsun'da İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alper Aydemir, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yukarı Karabahçe Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alper Aydemir evinin önüne aracını park etti. Bu sırada komşusu olan Erkan G., Alper Aydemir'e aracını yerinden kaldırmasını söyledi. Alper Aydemir'in aracını kaldıracağını söylemesinin ardından evine giden Erkan G.'nin tüfeğini alıp geri gelerek Alper Aydemir'e ateş etti. Sol bacağından yaralanan Alper Aydemir, 12 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Aydemir ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili Erkan G., Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.