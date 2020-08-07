İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meclis üyesi silahlı saldırıda yaralandı

Samsun’da İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alper Aydemir, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.

Samsun'da İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alper Aydemir, silahlı saldırıya uğrayarak yaralandı.


Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Yukarı Karabahçe Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Alper Aydemir evinin önüne aracını park etti. Bu sırada komşusu olan Erkan G., Alper Aydemir'e aracını yerinden kaldırmasını söyledi. Alper Aydemir'in aracını kaldıracağını söylemesinin ardından evine giden Erkan G.'nin tüfeğini alıp geri gelerek Alper Aydemir'e ateş etti. Sol bacağından yaralanan Alper Aydemir, 12 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan Aydemir ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.


Olayla ilgili Erkan G., Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.