Medicana'da devir teslim

Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Remzi Karşı, görevi Güner Armutlu'ya devretti.

Medicana International Samsun Hastanesi Genel Müdürü Dr. Karşı'nın, Medicana Bursa Hastanesi'nde aynı göreve atanması nedeniyle, hastanede devir-teslim töreni gerçekleştirildi. Karşı, görevi Büyük Anadolu Hastaneleri eski Genel Müdürü Armutlu'ya devretti.

“Başarılı bir isme devrediyorum”

Devir teslim töreninde açıklamalarda bulunan Karşı, Medicana International Samsun Hastanesi'ni önemli bir noktaya taşıdıklarını söyledi. Belirli kademelerden geçtiklerini ve hastaneyi önemli bir noktaya getirdiklerini ifade eden Karşı, “Benim dönemimde 163 olan yatak sayısını 249'a çıkardık. Burada 3 yıl 3 ay genel müdürlük yaptım. Çok iyi bir ekiple çalıştık. Burada bir başarı öyküsü var. Verilen hizmet ve karlılık anlamında önemli bir hikaye var. Bu hikayelerin karşılığı olarak Medicana'nın en büyük hastanesine geçişim gerçekleşti. Bundan sonra Medicana Bursa Hastanesi'ni daha ileriye taşıyacağım. Güner beye başarılar diliyorum, Medicana Samsun Hastanesi'ni başarılı bir genel müdüre devretmekten dolayı mutluyum” dedi.

“Bayrağı yukarılara taşıyacağız”

Görevi devralan Armutlu ise hakkında söylenenlerin kendisini gururlandırdığını belirterek, “Demek ki Samsun'da güzel işler yapmışız. Bugün bayrak teslimi gerçekleşiyor. Bu makamın hakkını en iyi şekilde vermeye gayret göstereceğiz. Sağlık sektörü maneviyatı çok büyük bir iş. O nedenle daha önce çalıştığım hastanede yaptığım güzel hizmetlere Medicana'da da devam edeceğim. Bayrağı devraldığım yerin çıtası yüksek. Biz de aldığımız noktadan daha yükseklere taşımak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

"Karakteriyle her zaman takdirimizi kazandı"

Borsan Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Şenocak da Karşı'nın başarılı hizmetler verdiğini vurgulayarak, "Remzi Karşı bey, Ağustos 2011'de hastanemizin açılışıyla beraber bizimle oldu. İlk olarak başhekim yardımcılığı, genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yaptığı başarılı hizmetler görülerek Medicana Sağlık Grubu Tıbbi Hizmetler Genel Direktörü olarak atandı. Daha sonrasında ise hastanemizde genel müdür oldu. Karakteriyle her zaman takdirimizi kazandı. Medicana'nın Bursa'da açtığı yeni hastanede genel müdür ihtiyacı oluşunca Remzi bey, orada görevlendirildi. Kendisi bize çok faydalı oldu. Bundan sonra da başarılı çalışmalar yapacağına inancımız tam. Bu gelişmenin ardından Samsun hastanemiz için genel müdür arayışına girdik. Bu görev için 12 yıldır özel bir hastanede Genel Müdürlük yapan ve verdiği hizmetlerle sektörde kendinden söz ettiren Güner Armutlu'yu uygun gördük. Kendisine bu görevi kabul ettiği için teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Samsun'a ve sağlık camiasına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.