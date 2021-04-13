Mefruşatçılar ‘online satışa' direniyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 30 yıldır mefruşat işi ile uğraşan 49 yaşındaki Hülya Güleç, pandemi nedeniyle düğünlerin olmaması ve online satışların artması dolayısıyla işlerinin düşmesinden yakınarak, “Bizim işimiz ölmesin” dedi.

Esnaf Hülya Güleç, pandeminin ve online satışların işlerini olumsuz etkilediğini aktardı. Güleç, "Gençler ulusal markalardan alışveriş yapmak istedikleri için annelerinin yaptırdığı modelleri istemiyorlar. Bizim işimizi daha çok marketler aldı. Zamanında çok güzel ekmek yedik, çok güzel işimiz vardı ama şimdi öyle bir şey yok. Şuan pandemi dolayısıyla eskiye dönük ne varsa sandık altında sakladıkları nakışları bize getiriyorlar. Eskiye nazaran işlerimizde baya düşüş var. Ekonomik olarak bizim peşin alıp, peşin satmamız gerekiyor. Şimdiki çalışan kızlar, internet sitesinden taksitle aldıkları için fiyatları daha cazip geliyor. Bizim de imkanımız olsa biz de taksitli veririz" diye konuştu.

"Bizim sattıklarımız ömürlük"

Uzun yıllardır mefruşat işi yapan esnaf Güleç, sattığı ürün ile online satış arasındaki farkı anlatırken, "Bizim yaptıklarımız özele giriyor. Hazır aldıklarınızı 2-3 kez yıkadıktan sonra bitiyor ama bizim sattıklarımız ömürlüktür. Sandıktan çıkarınca tekrar yeni gibi kullanılabilir. İnsanlar artık oturduğu yerden online alışveriş yapmayı tercih etti. Kendilerine böyle daha kolay geliyor. Eskiden, evlenecek olan kızlar 7-8 takımı olmadan evlenmiyordu. Şimdi 1-2 takım olunca yeterli gelse de özel ve düzgün yapılan el işi daha güzel" şeklinde konuştu.