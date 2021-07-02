Mehmet Akyüz Samsunspor'da

Samsunspor, son olarak Adana Demirspor'da forma giyen Mehmet Akyüz ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Transfer sezonunun hızlı takımlarından Samsunspor, bu sezon 10 yeni ismi renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlılar son olarak Adana Demirspor forması giyen Mehmet Akyüz ile anlaşma sağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, transferi şu ifadelerle duyurdu:

“Kulübümüz, son olarak Adana Demirspor takımında forma giyen Mehmet Akyüz ile 1 yıllık prensip anlaşmasına varmıştır. Camiamıza hayırlı olmasını dileriz.“

35 yaşındaki golcü oyuncu geçen sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 35 maçta 10 gol atmıştı.

Kırmızı-beyazlılar Mehmet Akyüz'ün yanı sıra bu sene şu ana kadar Adana Demirspor'dan orta saha Hasan Kılıç, FK Partizani'den kanat forvet Eraldo Çinari, Etimesgut Belediyespor'dan sol bek Hüseyin Öztürk, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan kenar forvet Brahim Darri, Kırklarelispor'dan kaleci Alp Tutar, Ankara Keçiörengücü'nden sol bek Soner Gönül, Bursa Yıldırımspor'dan sol açık Furkan Fehmi Güneş, Ankaraspor'dan sağ bek Ali Ülgen ve FK Partizani'den sol bek Esin Hakaj'ı transfer etmişti.

Öte yandan Samsunspor'un B.B. Erzurumspor forması giyen Osman Çelik ile de anlaşma sağladığı öğrenildi.