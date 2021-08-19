Mehmetçik selin yaralarını sarıyor

Dr. Zülkif Dağlı, Batı Karadeniz'deki sel afetinin yaralarının sarılmasında Samsun'da görevli Mehmetçiklerin de görev aldığını belirterek, “36 personel, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılarak temizlenmesi, yaraların sarılması ve afetin izlerinin silinmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor” dedi.

Batı Karadeniz'deki sel afetinin yaralarının sarılmasında görev alan Mehmetçikler, iş yerlerindeki çamurları temizliyor, enkazları kaldırıyorlar. Sinop Ayancık'a koordinatör vali olarak görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı yaptığı açıklamada, “Milletimizin huzur ve güvenliğini temin etmek adına mesai mefhumu gözetmeksizin hizmet veren İl Jandarma Komutanlığımız, sel felaketinin büyük hasara yol açtığı afet bölgesinde de fedakârlık ve özveriyle görev yaparak, afetzede vatandaşlarımızı bu zor günlerinde yalnız bırakmıyor. Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde vatandaşlarımızın yardımına koşan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığımıza bağlı 36 personel, ev ve iş yerlerinin içine dolan çamur ve enkazın kaldırılarak temizlenmesi, yaraların sarılması ve afetin izlerinin silinmesi için yoğun bir çalışma yürütüyor” diye konuştu.