Mehmetçik Vakfı standı ve “Cumhuriyet ve Atatürk” temalı sergi

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mehmetçik Vakfı standı ve Güzel Sanatlar Lisesine ait “Cumhuriyet ve Atatürk” temalı sergi ile kutlanıyor.

Her özel günde gerçekleştirdiği etkinlikleri Samsunlularla buluşturan Bulvar AVM, Cumhuriyetin 96. yılını, anlamlı bir etkinlik ile kutluyor.

“Mehmetçik Vakfı” Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak Bulvar Alışveriş Merkezi (AVM) meydan alanında stant kurdu. "Mesajınız Umut Olsun" sloganıyla Bulvar AVM meydan alanında kurulan stantta, vakfa nasıl bağış yapılabileceğinin bilgisi veriliyor.

Stant etkinliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel, Samsun Güzel Sanatlar Lisesinin hazırladığı “Cumhuriyet Sergisi” ile taçlandırılıyor. Sergide Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin yapmış oldukları yağlı boya eserler sergileniyor. Tablolar arasında yarışmalarda derece alan çalışmalarında sergilendiği stant 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında da ziyaret edilebilecek.