Atakum Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu öğrencileri, "Akran Zorbalığına Son Projesi" kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığında Mehmetçikle kitap okudular.

Atakum Şehit Onbaşı Yücel Ünsal İlkokulu 2/d sınıfı öğrencilerinin, çocukların zorbalıkla nasıl mücadele etmesi gerektiğini anlatan "Akran Zorbalığına Son Projesi" kapsamında Samsun İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ettiler. Zorbalıkla ilgili jandarmanın ne gibi önlemler aldığını öğrenen öğrenciler, Samsun İçin Okuma Vakti Projesi kapsamında jandarmalarla birlikte kitap okudular.

Sınıf öğretmeni Selin Koca ve rehber öğretmeni Seda Varan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ünsal Ağaoğlu'na proje hakkında bilgi verdiler.