Mekke'nin fethinin 1393. yıl dönümü Samsun'da kutlandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri şiirler, marşlar ve tiyatro gösterileri gerçekleştirdi. Mekke'nin fethi hakkında konuşmalarını yapan Samsun Anadolu Gençlik Derneği Şube Müdürü Şenol Altun, "Bu akşam burada olduğu gibi Türkiye'mizin birçok ilinde, ilçesinde yaklaşık 600 merkezde ve özellikle ilk defa bu sene Mekke'mizde, Balkanlar'da, Avrupa'nın birçok şehrinde ve Kıbrıs'ımızda olmak üzere Mekke'nin fethi yıl dönümünü hep birlikte anıyoruz. Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyaya geldiği, Kur'an-ı Kerim'in kendisine izan olmaya başladığı anlamlı ve güzel bir şehirdir Mekke. Dolayısıyla bu şehri anlamak, bu şehrin fethedilişini anlamak, hepimizin üzerine bir vecibe olduğunu bilmek önemli bir konudur. Mekke'nin fethi, bizlere aslında şunu gösteriyor: Zulmün yerine adaletin olduğunu, kötülüğün yerini iyiliğin aldığını, batılın yerinin Hakk'ın aldığını ve bu şekilde insanlarında huzura kavuştuğunu gösteren bir fetihtir. Bundan dolayı Mekke'nin fethini çok iyi anlamamız ve idrak etmemiz gerekmektedir" dedi.

"Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi, Mekke'nin fethine işarettir"

Mekke'nin fethinin 1392. yıl dönümünde AGD tarafından düzenlenen programa katılan Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Salih Kesgin, "İslamiyet'in her an aksiyonu, her an diri bir ruhu bizlere tavsiye ettiğini, emrettiğini anladığımız bir fethe şahitlik ediyoruz. Biz inananlar olarak, tuttuğumuz orucumuzla, kıldığımız namazımızla, hayatımızın tamamını bir amaçla yaşamakla mükellef bir insanlarız. Dünyadaki maddi zenginliğin, unvanların hiçbir kıymetinin olmadığını, asıl gerçek olanın kişinin kendi dünyasında kurduğu, Rabbi ile kurduğu bağın gerçek olduğunu görürüz, biliriz. 'Allah'ın Mekke'yi fethinin aslında manevi mirasını esas alarak hayatımı diri tutacağım' diyen bir mümin aslında kendi dirilişini inşa etmeye çalışan bir insandır. Çünkü, Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin İstanbul'u fethinin işareti, Mekke'nin fethindedir. Sultan Alparslan'ın Anadolu'da yaptığı Malazgirt fethi İstanbul'un fethine işarettir. Tekrardan buraya gelip bizlerle bu anlamlı günde birlikte olan herkese teşekkürlerimi iletiyor, Mekke'nin fethini tekrardan kutluyorum" diye konuştu. Mekke'nin fethi programı tiyatro gösterileri ve şiirlerin ardından sona erdi.