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Melih Yılmaz Balkan şampiyonu oldu

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Melih Yılmaz, Ümitler Balkan Tekvando Şampiyonası’nda Balkan Şampiyonu olarak Türkiye’nin ve Samsun’un gururu oldu.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Melih Yılmaz, Ümitler Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu olarak Türkiye'nin ve Samsun'un gururu oldu.


Bulgaristan'ın Samakov şehrinde 13-15 Eylül 2019 tarihlerinde düzenlenen Ümitler Balkan Tekvando Şampiyonası'nda Samsun Polis Gücü Spor Kulübü sporcusu olan ve aynı zamanda Samsun OMÜ Spor Bilimleri Fakültesi birinci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Melik Yılmaz, 80 kiloda Balkan şampiyonu oldu. Melih Yılmaz'ın daha önce de çok sayıda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 2 Avrupa ve 1 de Balkan şampiyonluğunun bulunduğu öğrenildi.

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