Ünlü oyuncular Melis Birkan ve Caner Cindoruk OMÜ'de düzenlenen söyleşi etkinliğine katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gençlik Topluluğunun düzenlediği söyleşinin bu ayki konukları; Issız Adam filmi ve Leyla ile Mecnun dizisiyle geniş bir hayran kitlesi olan tiyatro ve sinema sanatçısı Melis Birkan ve Aramızda kalsın, Firar, Kadın dizilerinin sevilen oyuncusu Caner Cindoruk oldu. Söyleşi OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) konferans salonunda düzenlendi. Sohbet havasında geçen ve soru cevaplarla renkli bir hal alan söyleşide Caner Cindoruk ve Melis Birkan samimi yanıtlarıyla dikkat çekti.

Caner Cindoruk, yıllar önce OMÜ Tiyatro Festivali'nde oynadığını anlattı

OMÜ'nün kendisinde önemli bir yeri olduğunu belirten Caner Cindoruk, yıllar önce Çukurova Üniversitesi Tiyatro Topluluğu olarak Samsun'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tiyatro Festivali'ne katıldığını ve çok keyif aldığını anlattı. Cindoruk, OMÜ Tiyatro Festivalinin köklü bir festival olduğunu, amatör tiyatrolar için değerli olduğunun altını çizdi. Katılımcıların sorularını yanıtlayan ünlü oyuncu Caner Cindoruk, bir rolü kabul etmeden önce nelere dikkat ettiğine dair yöneltilen soruya, “Çok şey var aslında, bence yaptığımız işin en zor tarafı da bu. Öngöremediğiniz bir şeyin içine giriyorsunuz. Önce hikayeye bakıyorum benim hoşlandığım bir şey mi, böyle bir hikayenin içinde yer almak ister miyim ya da bu hikaye ne kadar etkili bunun altına kendi imzamı atabilir miyim diye düşünüyorum. Ondan sonra oynayacağım karaktere bakıyorum. Bazen karşınıza çok iyi bir hikaye çıkıyor, o zaman oynayacağınız karakteri çok önemsemiyorsunuz. Durum tam tersine olabiliyor, karakteri çok seviyorsunuz ama genel hikaye sizi içine çekmeyebiliyor. İlk olarak hikayeye, sonra karaktere, en son da kim çekiyor buna bakıyorum. Bir rolü tercih ederken çok titizlenmeye çalışıyoruz” cevabını verdi.

“5 yıl önce yapılan dizi sayısıyla şimdi yapılan dizi sayısı arasında fark var”

Dizi ve filmlerin internet platformlarına doğru yönelmesinin etkileri üzerine sorulan soruyu ise Cindoruk şöyle yanıtladı: ”Televizyon dünyada eski gücünü kaybediyor. Çünkü internet çok yayıldı, televizyon ciddi bir düşüşte. 5 yıl önce yapılan dizi sayısıyla şimdi yapılan dizi sayısı arasında ciddi fark var. En az üçte birini yapıyoruz ve şuan bir kan kaybı yaşanıyor. Ama internet platformlarının farkı da şu; Melis ya da ben internete bir iş yapacağız ve dünyanın hiç bilmediğimiz noktasında insanlar bizi tanıyacaklar. Öyle bir tarafı da var, bir anda dünya sektörünün içinde olabilirsiniz.”

Aynı soruya cevap veren Melis Birkan internet platformlarının güzel bir rekabet ortamı doğurduğunu belirterek, “İşler daha nitelikli hale geldiği zaman ve böyle işler tercih edilmeye başladığında sektör değişecek zaten. Mesela Leyla ile Mecnun'un asıl seyircisi onu internetten takip eden kitleydi. İşler internette nitelikli hale geldiği zaman bu televizyonu da etkileyecek. Bu ister istemez reklamları da etkileyecek aynı zaman da iç içe bir sürü şeyi etkileyecektir” ifadelerini kullandı.

OMÜ Gençlik Topluluğu Başkanı Ertan Atasayar söyleşinin sonunda Caner Cindoruk ve Melis Birkan'a fidan sertifikası takdim etti.