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Meme hastalıklarında düzenli tarama ve kontrolün önemi

Genel Cerrahi Uzmanı Opr.

Dr. Özlem Karaca Ocak, meme hastalıklarında düzenli tarama ve kontrolün çok önemli olduğunu söyledi.


Büyük Anadolu Hastaneleri tarafından Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri (TEZ-KOOP-İŞ) Sendikası Samsun Şubesi yönetimi ve üyelerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlendi. Etkinlikte Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak "meme kanseri" üzerine konuşma yaparak, meme hastalıklarında düzenli tarama ve kontrolün öneminden söz etti.


Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak, "Toplumda gittikçe daha yaygın hale gelen sağlık sorunlarından biri olan meme hastalıklarında erken tanı ve tedavi hayati önem taşımaktadır. Genellikle sütün üretildiği, memelerin lobüllerinde ya da memedeki süt dranej kanallarında oluşan kanser hücreleri, en fazla menopoz dönemindeki kadınlarda oluştuğu görülse de herhangi bir yaşta da ortaya çıkabilir. Bu anlamda bayanların mutlaka belirli periyotlar dahilinde düzenli tarama ve kontrol yaptırmalıdır.


Hayat kurtaran test dediğimiz yapılacak olan kontrol tedavi sürecini etkiliyor. Bu test mamografidir. Mamografi taraması sayesinde kötü huylu tümör henüz birkaç milimetre çapındayken tespit edilebilmekte ve erken tedavi uygulanmaktadır” dedi.


Seminer, Opr. Dr. Özlem Karaca Ocak'ın katılımcıların sorularını yanıtlamasıyla son buldu.

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