Meme kanseri ve tedavisi: "Erken tanı çok önemli”

Dr. Kadir Şeker, "Meme kanserinde erken tanı çok önemlidir. ‘Benim başıma gelmez' diye düşünüyor olabilirsiniz fakat belirli periyotlarla muayene hayat kurtarır" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Kadir Şeker, meme kanseri hakkında önemli bilgiler verdi. Opr. Dr. Kadir Şeker, “Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanseri ağrısız, şişlik şikâyeti ile baş gösterir. Diğer kanser türlerinde olduğu gibi genetik geçiş ön plandadır. Anne, kız kardeş ya da teyzesinde meme kanseri olan hastalar oldukça risklidir. Bu şekilde kliniğimize başvuran meme kanseri olan hastalara gerekli tetkikler yapılarak uygun cerrahi uygulanmakta cerrahi sonrası takip ve tedaviye devam etmekteyiz. Meme kanserinde hastalığın ilerlemiş olup olmadığı yani evresi çok önemlidir. Doğurganlık sayısının artması, çocuğu uzun süreli emzirme meme kanserinden koruyucudur. Hastaların belirli periyotlarla kliniğe başvurması her ay kendi kendilerine meme muayenesi yapması özellikle âdetin 5-7. günlerinde meme çok uygundur. Hastalarımızın kendi kendilerine meme muayenesi ve varsa memelerinde ki yeni oluşmuş şişlik sonucu kliniğe başvurmaları önem arz etmektedir. Hastaların kendilerini yaptıkları elle muayenesinde fark edilen yeni bir lezyon veya bir şişlikte erken dönemde kliniğe başvurmaları çok önemlidir. Erken tanı hayat kurtarır" diye konuştu.