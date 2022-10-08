Meme kanserine dikkat çektiler

Samsun'da hastane çalışanları meme kanserine dikkat çekmek için futbol maçı yaptı.

Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi arasında oynan dostluk kupası final maçının bu yılki galibi VM Medical Park Samsun oldu. Rakibine gol şansı vermeyen VM Medical Park Samsun takımı karşılaşmadan 3-0 galip ayrılarak şampiyonluk kupasını kaldıran taraf oldu. Hastane takımları maça “Meme Kanserinin Farkındayız” pankartı ile çıktı.

Dört yıldır geleneksel hale getirilen Liv Hospital Samsun ve VM Medical Park Samsun Hastanesi çalışanları arasında oynanan dostluk maçında bu yıl gülen taraf VM Medical Park Samsun Hastanesi oldu. Samsun Nuri Asan Tesisleri'nde oynanan turnuvayı VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan, Genel Müdür Yrd. Fatma Tan Dürüst, Medikal Direktör Prof. Hakan Leblebicioğlu, Liv Hospital Samsun Genel Müdürü Akif Kırbaş, Başhekim Yılmaz Karagöz, Genel Müdür Yrd. Hatice Bulut ve çok sayıda hastane çalışanın ve yöneticileri izledi.

Sahaya meme kanserinin farkındayız pankartı ile çıktılar

VM Medical Park ve Liv Hospital arasındaki karşılaşmada meme kanserine dikkat çekildi. İki hastanenin futbol takımlarının oyuncuları meme kanserine dikkat çekmek amacıyla karşılaşma öncesi pankart açarak “Meme Kanserinin Farkındayız” mesajı verdi.

Hastane yöneticileri 3-0 biten karşılaşma sonrası özveri ile mücadele eden takımları tebrik ederken, şampiyon olan takım, kupasını VM Medical Park Samsun Hastanesi Bölge Koordinatörü Dr. Hakan Özcan'ın elinden aldı.