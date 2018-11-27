MEMGE iş sahibi yapıyor

İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un istihdama verdiği değer ile 3 yıl önce başlayan Mesleki Eğitim Mutfağımdan Geçiyor (MEMGE) kursu her dönem başarılarına bir yenisini ekleyerek Türkiye genelinde ses getirmeyi sürdürüyor.

Verdiği eğitimin temelini oluşturan ahlak kuralları ile kursiyerlerin iş ahlakı ve aile hayatını olumlu önde değiştiren MEMGE her anlamda donanımlı personeller yetiştirmeyi amaçlıyor. Ödüllü proje hem eleman hem patron hem de eğitmen yetiştiriyor. Mezun olan kursiyerler iş garantisi ile meslek hayatlarına başlarken kendi iş yerini açarak işletmeci olma şansına da kavuşuyorlar. Pastacı, pideci, aşçı ve servis elemanı yetiştiren kursta meslek eğitimi yanında iş etiği dersleri de kursiyerlerin müfredatında yer alıyor.

Hedef yüzde 100 istihdam

Henüz ikinci döneminde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) tarafından AB Hibe Destekli projeler arasında en başarılı proje olarak birinci seçilen MEMGE'de hedefin yüzde 100 istihdam olduğunu belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Samsun Lokantacılar Tatlıcılar, Pastacılar, Esnaf ve Sanatkarlar Odası iş birliği ile gerçekleştirdiğimiz MEMGE kursumuzda hem kaliteyi hem de istihdamı her geçen gün daha yukarıya taşımaya devam ediyoruz. MEMGE kursumuz hizmet sektörünün hızla geliştiği ilçemizde ve şehrimizde bu sektörde görev yapacak başarılı elemanları yetiştirerek istihdama kalifiye eleman temin eden bir okul haline geldi. İlk başladığı günden beri istihdam oranımızı hep yüzde 80'in üzerinde tutmayı başardık. Kursiyerlerimiz mezun olduktan sonra sadece eleman olarak değil patron olarak da hizmet sektörüne girebilecek kabiliyet ve bilgiye sahip oluyorlar. Böylece her anlamda şehrimize değer katan bireyler yetiştirmiş oluyoruz” dedi.