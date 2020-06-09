Memur-Sen den, 'müfettiş' tepkisi

Bir yerde hata, kasti bir eylem var ise karşılığı adama göre değil, yapılan işe fiile göre uygulanmalı” dedi.

Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi ve Samsun Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız yaptığı açıklamada, Samsun İl Milli Eğitim müfettişlerinin verdiği kararlara eleştiriler yöneltti. Olayla ilgili yapılan teftişe duygu, siyasi düşünce ve ideolojilerin karıştırılarak karar verildiğini iddia eden Hamdi Yıldız, “Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde teftişte görevini hakkıyla yapanları hariç tutuyorum. Ancak işini yaparken duygularını, siyasi düşüncelerini, ideolojilerini, bağlantılarını karıştıran sahiplerine göre karar çıkartanlara son kez söylüyorum işinizi adam gibi yapın. Bir idareci memurla tartıştı diye nerdeyse memuriyetten mene gidecek disiplin cezası ve yöneticilik görevini üzerinden alma idari teklifinde bulunuyorsun ve karar uygulanıyor. Diğer tarafta, okul müdürünü müdür yardımcısı odasında kilitleyerek tehdit ediyor, yetmiyor bahçede saldırıyor, okul müdürü can güvenliği tehlikesi yaşıyor. Ama ilçenin yürüttüğü soruşturma sonucu müdür yardımcısı için verilen ceza kararı uygulanmıyor” diye konuştu.

Yapılan eyleme verilecek karşılığın kişiden kişiye değişmemesi gerektiğini söyleyen Başkan Yıldız, “Bir tarafta okul müdürü, öğrencinin notunu karne verdikten sonra değiştirip sınıf geçiriyor, ildeki müfettişler hükmü açık bir konuyu adama göre değerlendirdiği için sonuçlandırmıyor, sonuçlandıramıyor, bakanlıktan gelenler aklayıp gidiyor. Diğer tarafta öğrencinin devamsızlığını değiştirdiği için müdür yardımcısının görevi sonlandırılma cezası hemen yapıştırılıp adli olarak yargılanma teklifi getiriliyor. Bir okulda üç tane idareci birbirine giriyor ve okulun iklimini yerle yeksan ediyor müfettiş birini bırakıp diğer ikisini görev yeri değişikliği ile gönderiyor. Bir yerde hata, kasti bir eylem var ise karşılığı adama göre değil, yapılan işe fiile göre uygulanmalı” şeklinde konuştu.

Olanları "rezillik" olarak niteleyen ve bir son verilmesini isteyen Yıldız, “Bu işin muhataplarına defalarca söyledik. Okullarda idarecilerin itimadını, güven duygularını sarsan, vicdanları yaralayan kararlar çıkartıyorsunuz. Şu anda üyemiz olsun ya da olmasın büyük risk ve sorumluluk yüklenmiş olan idarecilerimizin yaptıkları işlerin karşılığında tek beklentileri güven. Bunları defalarca dile getirdik ancak nezaketimizi suistimal edip anlamayanlara hukuki olarak kuracağımız cümleler olacağı gibi, artık kamuoyunun da yapılan bu rezillikleri bilmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.