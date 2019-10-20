Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, Samsun'da konuştu

Bölge Toplantısı'nda konuşan Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin, “Yetkili olanın oturduğu masaya diğerinin gelme şansı yok” dedi.

Bölge Toplantısı Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat ve Ordu teşkilatlarının katılımıyla Samsun'da Genel Sekreter Latif Selvi'nin açılış konuşmasıyla başlamıştı. Sendikal çalışmaların, yapılması tasarlanan faaliyetlerin, toplu sözleşme sürecinin, eğitim ve eğitim çalışanlarının gündeminin konuşulduğu, istişarelerin yapıldığı, eğitim programlarının gerçekleştirildiği toplantılar, Genel Başkan Ali Yalçın'ın Samsun'daki kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Samsun'da kapanış konuşmasını gerçekleştiren Genel Başkan Ali Yalçın, “Toplu sözleşme görüşmelerinde masanın düzeltilmesi lazım. Biz bunu söylerken diğer konfederasyonların yetkisiz halde masaya oturmalarını eleştirdiğimizde, ‘Siz neye hizmet ediyorsunuz? Neden bu anlamda imtina ediyorsunuz? Halbuki 2 konfederasyon daha var. 3'ünüz bir araya gelip, hükümete karşı mücadele edeceksiniz. Eliniz güçlü değil mi?' diye cümle kuranların ya da ‘Yanımızdaki konfederasyonların biz hep beraber mücadele edelim diyoruz ama Memur Sen bu anlamda farklı düşünüyor ve masada biz üyemizin verdiği yetkiyle oturuyoruz' diye algı yapanların bu anlamda sendikal tecrübeyi dikkate aldığınızda böyle bir örneğin hiçbir yerde bulunmadığını ifade ettiğimizde abarttığımız ifade ediliyor. Türkiye'deki işçi sendikası pratiği bunu zaten başlı başına gösteriyor. Çünkü yetkili olanın oturduğu masaya diğerinin gelme şansı yok. Yetkiliyseniz masada pazarlığı yürütürsünüz, kazanım aldıysanız üyeniz onu anasının ak sütü gibi kullanır. Diğerleri de onun dayanışma aidatını öder, bedelini ödeyerek ondan faydalanır. Sendikal tarz budur” diye konuştu.

“Çarpık bir sistem olduğu herkes tarafından fark ediliyor”

Görüşmelerdeki olumsuz yönlerden bahseden Ali Yalçın, “Bizden masada yetkili olmayanların oturduğu. Hem süreden çaldığı hem polemiklerle masayı yorduğu hem de yetkili konfederasyonun pazarlık gücünü kırdığı zeminde sizin masaya resti çektiğinizde, ‘Tamam sen git o zaman yedekteki çağırıyorum' denildiği bir zeminin açmazları burada anlatıldı. Biz, masanın adaletsizliği ortadan kaldırılsın derken, bakıyoruz ki bu anlaşılmakta zorlanıyor. Öyleyse masada anlaşılmazlığı kaldırmayacaksanız, eşitliği sağlayın dediğimizde ne kadar çarpık bir sistem olduğu net olarak herkes tarafından fark ediliyor. Biz diyoruz ki; madem masada yetkisiz olanlar da oturuyor. ‘Eliniz güçlü olsun' diyorlar bize. ‘3 konfederasyon beraber hükümete karşı mücadele veriyorsunuz' diyorlar. O zaman sizin de eliniz güçlü olsun hükümet olarak, siz de yanınıza ana muhalefeti ve diğer muhalefeti alın 3'ünüz'beraber, 3'ümüz beraber bir toplu sözleşme yapalım ve bakın bakalım şenlik nasıl bir şeymiş Türkiye'nin tamamı görsün” şeklinde konuştu.

Memur Sen olarak 258 kazanıma imza attıklarını belirten Yalçın, şunları söyledi:

“Toplu sözleşme yetkisi 11 hizmet koluyla birlikte bize verilmiştir. Burada yetkinin ezilmesi, çok aktörlü yönetim biçimi diye sulandırılmasını asla kabul edemeyiz. Bir de bu yetkinin hakkı nedir? 258 kazanıma, 3 toplu sözleşme mutabakatı ile ilk toplu sözleşmedeki mutabakatsızlıkla bu ana kadar geldiğimiz nokta itibariyle imza atılmış ve ortaya bir kazanım skalası oluşturulmuştur. Bu Memur Sen'in imzasıyla, teriyle oluşmuş bir kazanım skalasıdır.”

Toplantı kapanış konuşmasının ardından plaket belge taktim töreni ile sonlandı.

Programa ayrıca Eğitim Bir Sen Samsun 1 Nolu Şube Başkanı Hamdi Yıldız ile diğer illerin ve ilçelerin şube başkanları ile sendika üyeleri katıldı.