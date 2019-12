Memur-Sen ve E?itim-Bir-Sen'den ?Kad?n Bulu?mas??

Sen ve E?itim-Bir-Sen'in d?zenledi?i ?Kad?n Bulu?mas?? etkinli?inde konu?an Memur-Sen ve E?itim-Bir-Sen Kad?nlar Komisyonu Ba?kan? S?d?ka Ayd?n, ?Gelin hep beraber aileyi g?venli bir liman k?lal?m, i?-aile uyumunu sa?layal?m ki kad?n evi ile i?i aras?nda ezilmesin? dedi.

Samsun B?y?k?ehir Belediyesi ?mer Halisdemir Salonu'nda Memur-Sen ve E?itim-Bir-Sen Kad?nlar Komisyonu taraf?ndan "Kad?n Bulu?mas?" d?zenlendi. Bir?ok kad?n sendikac?n?n kat?ld??? program?n a??l?? konu?mas?n? yapan Memur-Sen Samsun Kad?n Komisyonu Ba?kan? Song?l K?yak, ?Biz sendikal? kad?nlar olarak her yerde g?ven, sevgi ?zerine kurulu bir toplum ve ?al??ma hayat? hedefliyoruz. ?ye kad?nlar?m?z?n g?venini g?ce, g?c? kazan?ma d?n??t?ren te?kilat olarak biz tekiz, biriz, hep birlikteyiz. Biz ne bencil ne de benci olduk. Biz toplu g?r??me ve toplu s?zle?me s?re?lerinde masadaki tekliflerinizi kazan?ma d?n??t?r?rken, personel rejimine ili?kin yasalarla elde edilen sendikal kazan?mlar incelenirken, sayg?n eme?e, helal ekme?e, al?n terine de?er veren ve g?veni g?ce, al?n terini kazan?ma d?n??t?ren pazarl?kta meziyetin direnmede cesaretin zirvesi var. Memur-Sen var, Memur-Sen'li kad?nlar var. Sendikam?z g??l? olsun ki biz g??l? olal?m. Sendika g??l? olsun ki yar?n?m?z g??l? olsun. Bu sebeple sendikam?zda emek veren fedakar ve cefakar t?m kad?nlar?m?z? ??kranlar?m? an?yorum? diye konu?tu.

Kad?nlar?n sendikal faaliyetlere b?y?k katk? sa?lad???n? ifade eden E?itim-Bir-Sen Samsun 1 No'lu ?ube Ba?kan? ve Memur-Sen ?l Temsilcisi Hamdi Y?ld?z ise, ??ok k?ymetli te?kilat mensubu de?erli karde?lerim, kurucumuz merhum Mehmet Akif ?nan a?abeyimizin zihinlerinizde her an olan ve te?kilat?m?z? bug?nde yar?na daha g??l? bir ?eklide y?kselmesinde bizler i?in bir motto olan, ?Kim demi? her ?eyin biti?i ?l?md?r, destanlar yay?l?r mezar?n?zdan' ifadesinin tam da kar??l??? olan sizler Memur-Sen te?kilat?n?n g??lenmesinde sarf etmi? oldu?unuz emekleriniz i?in bu anlamda ?ok te?ekk?r ediyoruz. ?al??ma hayat?n?n i?erisindeki zorluklarla ayn? zamanda annelik g?revini, kad?nl?k g?revini birlikte y?r?ten siz kad?n ?al??anlar?m?z Memur-Sen'e vermi? oldu?unuz katk? ve g??ten dolay? da hepinize ayr? ayr? te?ekk?r ederim Toplant?m?z?n hay?rlara vesile olmas?n? Cenab-? Allah'tan niyaz ederim? ?eklinde konu?tu.

???-aile uyumunu sa?layal?m ki kad?n evi ile i?i aras?nda ezilmesin?

Kad?nlar?n i? hayat? ve aile uyumunu sa?layarak g?ndelik ya?am?na devam etmesi gerekti?ini ifade eden Memur-Sen ve E?itim-Bir-Sen Kad?nlar Komisyonu Ba?kan? S?d?ka Ayd?n da ?unlar? s?yledi:

?Toplumsal kampla?t?rmay? artt?ran t?m s?ylemlerin ?tesinde insan haklar? merkezli ya?an?labilir bir d?nya i?in kad?n?n toplum i?indeki konumunu g??lendirecek bir anlay??? geli?tirmek zorunday?z. Kad?n eme?inin kitlesel olarak piyasaya girmesi d?nyay? de?i?tirdi. Kad?n haklar? tarihine bak?n, kapitalizmin ezdi?i insanl?k onurunu g?r?rs?n?z. Bu emek s?m?r?s?n?n tarifidir. ??te tam da bu nedenle kad?nlar?n sendikal m?cadeledeki yeri hayati ve eksikli?i telafi edilmezdir. Aradan ge?en 200 y?lda bamba?ka bir d?nyaya ad?m att?k. Bu yeni d?nyada de?erler bile ancak anl?k trend topic oluyor. ?mal edilen yeni insan?n ertesi g?ne ilkelerini ta??maya ne mecali ne de hevesi kal?yor. Sistemin devam? i?in bir sonraki g?ne daha ?ok t?ketici olarak uyanmak maalesef yeterli oluyor. Bu ?a?da de?er eksenli bir sendikac?l?k yapmak iddias? bile b?y?k bir olayd?r. Bu iddian?n birer par?as? oldu?unuz i?in hepinize ??kranlar?m? sunuyorum. ??nk? kad?n-erkek ?at??mas? diye bize anlat?lan ?eyin k?keninde sermaye-emek ?at??mas? oldu?unu en iyi g?recek olan da bu te?kilatt?r. T?m insanl??? ezen vah?i bir kapital sistem varken, biz buradan ya kad?n-erkek ?al??arak ??kar?z ya da hep birlikte kaybederiz. Bug?n ideal olarak pazarlanan d?nyada g??l? kad?n s?ylemi daha ?ok emek s?m?r?s?ne ??k?yorsa orada bir sorun vard?r. Gerekte ya?anan sorunlar? ?skalatan, emek s?m?r?s?n? g?zden kaybeden, kad?n? moda t?ketim sarmal?nda ko? ba?? yapan bu d?zen, yeni kafesler in?a etmekten ba?ka bir i?e yaram?yor. Biz, ?Aile kad?n i?in en tehlikeli yerdir' diyenlere gelin hep beraber aileyi g?venli bir liman k?lal?m, i? aile uyumunu sa?layal?m ki kad?n evi ile i?i aras?nda ezilmesin. Aile daha da g??lensin diyoruz.?

Program?n sonunda Memur-Sen Samsun Kad?n Komisyonu Ba?kan? Song?l K?yak, Memur-Sen ve E?itim-Bir-Sen Kad?nlar Komisyonu Ba?kan? S?d?ka Ayd?n'a hediye takdim etti.