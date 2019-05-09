Memur-Sen'den engelliler raporu

2019 yılında da toplu sözleşmelere görüşülmek üzere yeni bir rapor hazırlığı içerisindeyiz ve en az 10 maddenin kabul görmesini beklemekteyiz” dedi.

Kiper, “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” nedeniyle yaptığı açıklamada, engelli vatandaşların insani koşullarda ve ayrımcılığa maruz kalmadıkları bir yaşama ulaşmalarını sağlamak için mücadele etmeye devam ettiklerini söyledi. Üreten, sosyal hayatın bütün alanlarında aktif biçimde yer alabilen bağımsız bireyler olarak yer alabilmeleri için her alanda gereken duyarlılığın artmasını sağlamak için çalıştıklarını ifade eden Kiper, “Bunun için Samsun Memur-Sen Engelliler Komisyonu olarak 2017 yılında yapılan toplu sözleşmede görüşülmek üzere engellilerin sorunları ve çözüm önerileri için bir rapor hazırlanıp gönderdik ve taleplerimizden 4 tanesi kabul edildi. 2019 yılında da toplu sözleşmelere görüşülmek üzere yeni bir rapor hazırlığı içerisindeyiz ve en az 10 maddenin kabul görmesini beklemekteyiz" diye konuştu.