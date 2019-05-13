Memur-Sen'in sağlığı Büyük Anadolu'ya emanet

Anlaşma ile birlikte Memur-Sen Samsun İl Temsilciliği'ne bağlı tüm personel ve birinci dereceden yakınları, Büyük Anadolu Hastaneleri'nin sağladığı imkanlardan faydalanacak. Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız, Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Müdürü Yardımcısı Cihan Başoğlu'nun katılımıyla imza töreni yapıldı.

Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen misafirlerine en iyi şekilde sağlık hizmeti verdiklerini belirten Genel Müdür Yardımcısı Başoğlu, "Her kesimden büyük takdir gören sağlık uygulamaları ile misafirlerimize aile ortamı sunuyoruz. Alanında uzman kadrosuyla kaliteli hizmet vermeye büyük önem gösteriyoruz. Hastane olarak her zaman sorumluluklarımızın bilincinde hareket etmeye çalışıyoruz. Bu anlamda bu imkanlardan daha iyi faydalanmaları amacıyla sivil toplum, kamu, kurum ve kuruluşlarıyla sağlık anlaşması imzalıyoruz. Yapılan anlaşma ile kurum yöneticileri, çalışanları ve birinci derece yakınları hastanemizin sağladığı imkanlardan yararlanabiliyorlar. Bu düşünceler içinde biz de Memur Sendikaları Konfederasyonu Samsun İl Temsilciliği'nin hastanemizi tercih etmesinden ötürü mutluluk duyduğumuzu belirtmek ister, sağlık, mutluluk ve esenlikler dilerim" dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri'nin sağlık hizmetlerinin dışında şehre sağladığı ekonomik katkısıyla önemli bir kuruluş olduğunu belirten Memur-Sen Samsun İl Temsilcisi Hamdi Yıldız da yapılan anlaşmayla birlikte sağlanacak olan imkanlar için Büyük Anadolu Hastaneleri'ne teşekkür etti.