Menopoza giren kadınlara önemli tavsiyeler

Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, menopoza giren kadınların çay, kahve, kola ve çikolata gibi kafein içeren gıdalardan uzak durması, sosyal aktivitelerini artırması gerektiğini söyledi.

Menopoz hakkında bilgi veren VM Medical Park Samsun Hastanesi Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz, “Menopoz dönemi hayatın normal sayılan bir süreci olmakla beraber, eksilen hormon düzeyleri nedeniyle ateş basması, huzursuzluk, uykusuzluk, ellerde ve ayaklarda karıncalanma gibi yaşam kalitesini düşüren etkiler gösterir. Daha ileri dönemde kemik erimesi (osteoporoz), kalp ve damar hastalıkları riskinde, meme ve jinekolojik kanser riskinde artış, idrar yolları ile ilgili problemler, ciltte görülen kırışıklık ve sarkma gibi problemleri beraberinde getiriyor. Kontrolleri ihmal etmeyin, düzenli olarak mamografi, meme ultrasonu, jinekolojik muayene ve PAP smear testi, tam kan sayımı, karaciğer fonksiyon testleri, TSH gibi sağlık kontrollerinizi yaptırmanızda fayda var. Çay, kahve, kola, çikolata gibi kafein içeren gıdalardan uzak durulması gerekir. Sakinleştirici etkisi olan bitki çayları içebilirsiniz” diye konuştu.

"Kaslarınızı ve kalbinizi güçlendirin"

Hareketsiz yaşamın menopoz sürecini olumsuz etkilediğini söyleyen Dr. Yılmaz, “Düzenli fiziksel aktivite kalbinizi, kemik ve kasları kuvvetlendirir. Kemik kaybını yavaşlatır. Kendinize güveninizi, denge, esneklik ve çevikliğinizi artırır. Stresi azaltır ve sağlıklı kiloyu korumada çok önemli rol oynar. Şikayetlere karşı yapılan hormon tedavisi sıcak basmaları, uyku bozuklukları ve menopozla ilgili ruhsal değişiklikleri, vajinal kuruluk, gece terlemeleri, yorgunluk ve eklem ağrılarını azaltır” diye konuştu.

"Sosyal aktivitelerinizi arttırın"

Dr. Öğr. Üyesi Nagihan Yılmaz kadınlara şu tavsiyelerde de bulundu:

“Yaşamınızın bu dönemini en güzel şekilde yaşamak için planlar yapın, sosyal aktivitelerinizi arttırın, ailenize zaman ayırın, keyif alacağınız aktivitelere katılın ve doktorunuzla sorunlarınızı konuşmaktan ve gerekirse tıbbi yardım da almaktan çekinmeyin. Menopoz belirtilerini tedavi etmek için hormon tedavileri dışında alternatif tedaviler de vardır. Bu noktada alınacak tıbbi destek kadının yaşam kalitesini olumlu yönde etkiler. Ayrıca adet düzensizlikleri veya düzensiz kanamalar menopoza giriyorum düşüncesiyle normal karşılanmamalı, bu dönemde jinekolojik kanserlerin de sık görülebileceği göz önünde tutularak hekime başvurulmalı ve yılda bir defa jinekolojik muayene olunmalıdır.”