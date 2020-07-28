'Mera Islah ve Amenajman Projesi' uygulama protokolü imzalandı

Düzenlenen imza törenine; Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ile Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay katıldı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan İbrahim Sağlam, “Ülkemizin doğal kaynaklarından olan mera sahalarının; düzensiz veya aşırı otlatma sonucu bilinçsizce kullanımı beraberinde bu sahaların tahribini getirmiş, meraları ot kapasitesi yönünden fakirleştirmiş, dolayısıyla verimlilikte azalmıştır. Bu alanlardaki verimliliği arttırmak amacıyla gerçekleştirilen iş birliği protokolü Samsun ili İlkadım ilçesi Yeşiltepe, Gürgendağ, Çandır, Çatkaya, Çivril ile Canik ilçesi Sarıbıyık, Gültepe ve Gürgenyatak Mahallelerinde bulunan toplam 3 bin 306 dekarlık mera alanını kapsamaktadır. Yapılacak çalışma ile mevcut meraların otlatma kapasitesi ile kullanma ömrünün artırılması sağlanacak olup bu yönüyle de yöre hayvancılığının gelişimi olumlu yönde etkilenecektir. Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü bünyesinde ilimizde tamamlanan ve yürütülmekte olana mera ıslah ve amenajman projeleri çerçevesinde 42 bin 800 dekar mera alanlarında ıslah yapılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan çalışmalar ile 3 bin 306 dekar mera alanında ıslah çalışmaları koordineli olarak yürütülerek toplamda 46 bin 100 dekar mera alanlarını ıslah etmiş olacağız” dedi.

Samsun Orman İşletme Müdürü Menderes Özkolay da yaptığı açıklamada, “Samsun İlkadım ilçesi Yeşiltepe, Gürgendağ, Çandır, Çatkaya ve Çivril Mahalleri, Canik İlçesi Sarıbıyık, Gültepe ve Gürgenyatak Mahalleleri mera ıslah ve amenajman çalışmaları kapsamında 3 bin 306 dekar mera alanlarında çalı, diken ve istilacı bitkilerin yoğun olarak görüldüğü alanlarda diri örtü temizliği, arazi eğiminin yüzde 20 ve üzerinde olduğu erozyona maruz kalan alanlarda setler oluşturularak karışım yem bitkisi tohumu ekimi ve kısmen ağaçlandırmalar yapılacaktır. Meralarda verimliliğin arttırılması için gübreleme uygulanarak, hayvanların su ihtiyacının giderilmesi için sıvatlar ve su ishale hatları tesis edilecektir. Hayvanların kaşınma ihtiyaçlarının giderilmesi için kaşınma kazıkları ve tuzluklar konulacaktır. Mera ıslah projesi yürüteceğimiz mahallelerdeki üreticilerimize hayırlı olsun” diye konuştu.