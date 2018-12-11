Meraklı gözlerle çatı yangınını izlediler

Samsun'da 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bu sırada ise çevredeki vatandaşların meraklı gözlerle yangını izlemesi dikkat çekti.

Yangın, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Van Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı apartmanın Metin D.'ye ait olan 4. katında yakılan sobanın bacasından çıkan kıvılcımlardan dolayı çatıda bulunan odun parçaları alev aldı. Fırtınanın da etkisiyle alevler kısa sürede çatıda yayılmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleriyle birlikte polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Apartmanda oturan vatandaşlar ekiplerce tahliye edilirken çalışmalar doğrultusunda alevler daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında çevredeki vatandaşların meraklı gözlerle yangını izlemesi ise dikkat çekti.

Yangında hiçbir vatandaş zarar görmezken apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.