Meral Akşener İlkadım'ın Simit Şenliği'nde simit dağıttı

SAMSUN (İHA) – İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İlkadım Belediyesi'nin düzenlediği Simit Şenliği'nde vatandaşlara simit dağıttı.

İlkadım Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen Simit Şenliği için ilk adımın günü 19 Mayıs tarih olarak belirlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları için Samsun'a gelen Meral Akşener de Samsun simidinin dağıtıldığı etkinliğe katıldı.

Akşener, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş ve İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy ile birlikte vatandaşlara simit dağıttı. Başkan Demirtaş, “Simit Samsun'un özel bir markası. Bunu da Türkiye'ye duyurmak istiyoruz. Şu anda ilk kez simit şenliği yaptık. Daha sonra daha profesyonel şekilde yapacağız inşallah. Bu simidin Türkiye'nin hiçbir bölgesinde aynısı yok. Her noktaya simit de göndererek bunun reklamını da yapmış olacağız. Bugün 6 bin civarında simit dağıtmayı planlıyoruz. Ama bir yandan eksildikçe buradaki fırınımızda yenilerini yapıyoruz” dedi.

Akşener ve ekibi şenlik alanındaki halk oyunları gösterilerini de izledi.