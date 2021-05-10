Meşhur Terme pirincinin ekim çalışmalarına başlandı

Samsun'un Terme ilçesinde yeni sezon pirinç için çeltik ekim çalışmalarına başlandı. Türkiye'nin dört bir yanında sevilerek tüketilen pirinç, eylül ayında hasada hazır hale gelecek.

Terme'de yaklaşık 17 bin dönüm alanda ekiliş ve 14 bin ton üretim ile çeltik üretiminde ismini ülke geneline duyurmuş olan Terme pirincinin ekim çalışmalarına başlandı. Mayıs ayı itibariyle başlayan çeltik sezonu, ekim sürecinin arından eylül ayında yapılacak hasat ile son bulacak.

Lezzetiyle büyük ilgi gören Terme pirinci sofralara gelmeden önce ovanın bereketli topraklarında harmanlanıyor. Önceki hasadın ardından 7 aydan fazla süredir dinlenen çeltik tarlalarının suyla doldurulmasıyla başlayan serüven uzun ve meşakkatli yolculuğun ardından sofralarda yerini alıyor.

2021 yılı çeltik tarlalarında ekim hazırlıklarını başladıklarını dile getiren çiftçi Samet Ayan, “Bölgemizin yöresel ürünü olan pirinç için öncelikle arazilerimizi sürüyoruz. Ardından lazerli sistemle arazilerimizin toprak hazırlamasını yapıyoruz. Bu hazırlıklardan sonra arazilerimiz suyla buluşturuluyor. Yeterli su seviyesine ulaşıldıktan sonra ise çeltik ekim işlemleri yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Çeltik ekimi sonrasında gübreleme ve ilaçlama yapılarak pirincin daha sağlıklı hale gelmesinin sağlanacağını belirten Samet Ayan, “Terme pirinci, sarımtırak rengiyle, lezzetiyle, kıvamıyla ismini oturtmuş bir çeşittir. Terme'de yaklaşık 17 bin dekar alanda 10 farklı türde çeltik ekimi yapılmaktadır. Bu rakam Terme, Samsun ve Türkiye için ciddi bir rakamdır. Tüm çiftçilerimizin yeni çeltik sezonu zararsız ve hayırlı olsun” diye konuştu.

Çiftçi Samet Ayan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” projesi kapsamında 2 yıl üst üste yapılan tohum desteğinin ilçedeki çeltik üretimine büyük katkı sağladığını dile getirdi.