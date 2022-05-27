Meslek lisesinden mezun olanların istihdam oranı yüzde 88

Mesleki Eğitimi Tanıma ve Yaygınlaştırma Projesi çerçevesinde “Mesleki Eğitimde Yeni Gelişmeler ve Bu Gelişmelerin İşletmelerimize Faydaları” konulu toplantı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü İşyeri Tabanlı Mesleki Eğitim Daire Başkanı Süleyman Akgün, meslek lisesinden ustalık belgesi ile mezun olan öğrencilerin istihdam oranının yüzde 88 olduğunu ifade etti. Konuşmasında meslek liselerinin öneminden bahseden Akgün, “2016 yılında çıkartılan kanunla birlikte yeni çıraklık sistemini oluşturduk. O günlerde öğrenci sayımız 70 bin seviyelerindeydi. Bugün gelinen noktada mayıs sonu itibarıyla hedefimiz 500 bindi. Yakın zamanda 500 bin hedefini yakalamış olacağız. 70 bin seviyelerinden yapmış olduğumuz kanuni düzenlemeler, teşvikler ve yeni çıraklık eğitim sistemi ile bakanımız ve cumhurbaşkanımızın yılsonu hedefi olan 1 milyon rakamına inşallah ulaşacağız. Sistemin en büyük özelliklerinden birisi de şu; sektöre ara ve ana eleman diyoruz ancak sistemin kurgusu o mesleği yaparak, yaşayarak öğrenme olduğu için öğrencilerimiz 4 yıl boyunca o işletmenin bir nevi sahibi gibi oluyor. 2 yıl önce yaptığımız saha araştırması ve SGK verilerine baktığımızda istihdam oranı, yani mesleki eğitim merkezlerinden ustalık belgesini alarak mezun olan öğrencilerin istihdam oranının yüzde 88 olduğunu gördük. Daha çarpıcı olanı ise aynı mesleği yapma oranı yüzde 88 ancak aynı işletmede çalışma oranı da yüzde 75. Yani mezun olan öğrencimiz artık o işletmenin bir nevi sahibi gibi oluyor ve kendini o işletmeye ait hissediyor. İnşallah 2022 yılı sonu 1 milyon öğrenci hedefine ulaşırız” dedi.

“Sanayi ve endüstri alanındaki yetişmiş insan gücü olmazsa olmaz”

Endüstri ve sanayideki yetişmiş insan gücü ihtiyacına değinen Samsun TSO Yönetim Kurulu Ayhan Çakır, "Özellikle gençlerin ve ailelerinin üniversite eğitimine odaklandığı günümüzde uygulamalı meslek eğitimleri gençlerimiz ve işletmelerimiz için daha önemli hale geldiğini yaşayarak görüyoruz. Bugün işletmelerimizin kalifiye işçi, gençlerimizin de iş aradığı ortamda eksik parça mesleki eğitim programlarıdır. Bir araya geldiğimiz Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) ile mesleki eğitim ile sanayi iş birliğinin daha da güçlenmesine, görüş ve düşüncelerimizi paylaşarak, önemli kazanımlar elde edecek adımlar atacağımıza inanıyoruz. Ülkemizin gelişmesi için sanayi ve endüstri alanındaki yetişmiş insan gücü olmazsa olmaz en temel ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı gidermek için nitelikli öğrencilerin mesleki eğitime dahil edilmesi, gençlerimizin mesleki anlamda girişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir” diye konuştu.

Toplantıda MESEM projesi hakkında bilgi veren Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ise şunları söyledi:

“Meslek liseleri her zaman el üstünde tutulmalıdır. MESEM projesi ile öğrencilerimiz, dört yıllık mesleki eğitim programında ilk iki yıl haftada bir gün okulda, diğer günleri işbaşında usta öğretici gözetiminde geçirerek uygulamalı eğitim alacaklardır. Program doğrultusunda ortaokul mezunu olup liseye kayıt yaptıramayan ya da kayıt yaptırdığı halde devam edemeyen tüm öğrencilere kayıt yenileme hakkı tanınmaktadır. Böylelikle yaş şartı aranmadan kayıt yaptıran tüm öğrencilerimiz programı tamamladıklarında lise diploması alabileceklerdir. Programımızın temel hedefi mesleki alanda uzmanlaşmayı iş başı tecrübeleriyle tesis etmek, mesleki teknik eğitimi cazip hale getirerek öğrencilerimizi bu kurumlara yönelmeye teşvik etmektir. Yaparak, yaşayarak öğrenme ilkesinden yola çıkan MESEM programına katılan öğrencilerimize ilk üç yıl asgari ücretin yüzde 30'u, son yıl yüzde 50'si kadar ücret devlet tarafından ödenecektir. Milli Eğitim Bakanlığımız ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında imzalanan protokol doğrultusunda OSB'lerle ilişkilendirilen okullarımızın iktisadi ve sosyal anlamda yeni çözümler ve yeni hareket tarzları getireceğine inanıyorum.”

Programda söz alan SESOB Başkanvekili Savaş Kiraz da esnaf olarak sektörün yaşadığı sıkıntılar ve önerilerinden bahsetti.