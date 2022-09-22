Mesleki eğitim hem meslek hem de iş sahibi yapıyor

Ballıca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mesleki eğitim programı kapsamında kuaförlük, yiyecek içecek hizmetleri, motorlu araçlar, inşaat, metal teknolojisi, torna tesviye, elektrikli ev aletleri teknik servisi, motosiklet tamirciliği, pasta ve tatlı yapımı, otomotiv elektrikçiliği, görüntü ve ses sistemleri, yapı yalıtımı, yat inşa, ahşap doğrama teknolojisi, sac işleri, metal doğrama, kantin işletmeciliği, kadın terziliği, hazır giyim model makineciliği, fotoğraf, bilgisayar teknik servisi elemanı, kasaplık, fırıncılık gibi pek çok alanda iş gücü piyasasına ara eleman yetiştiriliyor.

Okul Müdürü Feysel Şahin, "Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve mesleki eğitim merkezi programlarımızda iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu ara eleman yetiştirilmesi konusunda yoğun çalışmalar yürütmekteyiz. Örgün eğitim programımızda elektrik elektronik alanı çocuk gelişimi alanı muhasebe finansman alanı büro yönetimi alanları bulunmaktadır. Mesleki eğitim merkezi kapsamında 90 öğrencimiz ve mesleki ve teknik Anadolu lisesi 12. sınıf düzeyinde 68 öğrencimiz işletmelerde beceri eğitimi alıyor. Toplam 158 öğrencimize asgari ücretin 1/3 oranında maaş ödemekteyiz. Bu kapsamdaki bütün öğrencilerimizin sağlık sigortaları devletimiz tarafından yapılmaktadır. İçerisinde bulunduğumuz yoğun mesleki eğitim faaliyetlerin ilerleyen yıllarda ilçemizin sanayisine ve ekonomisine katkı yapacağını ümit ediyoruz” dedi.