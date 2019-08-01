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Mesleki Eğitim Merkezi binası taşındı

İlkadım Halk Eğitim Merkezi ve İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi hizmet binaları birleşti.


102 farklı alanda kalfalık ve ustalık belgesi veren İlkadım Mesleki Eğitim Merkezi yeni hizmet binası Samsun Cumhuriyet Meydanı arkası, Kale Mahallesi'nde bulunan İlkadım Halk Eğitim Merkezi binasına taşındı. Yeni hizmet binasında 7 idari birim, 1 öğretmenler odası, 1 kütüphane 35 sınıf, 1 konferans salonu ve 19 atölye bulunuyor.


Bundan sonra yeni hizmet binasında eğitim vereceklerini ifade eden Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Şahin, "Ustalık ve kalfalık eğitimlerini yüz yüze vermenin yanında denklik dediğimiz yani sahada yüz yüze çalışan insanların kalfalık ve ustalık belgelerini sınav yaparak belgelendirme şeklinde eğitimimize devam ediyoruz. Yeni yerimizde, yeni hizmet anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz” dedi.



“Kalfalık ve ustalık belgelerinin yanında lise diploması da veriyoruz”


2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren geçerli olmak üzere yeni hizmet ile lise diploması da verdiklerini belirten Şahin, “Bize kayıt olan öğrencilerimize kursların dışında farklı dersler de vererek lise eğitimi de vermiş olacağız. Ustalık belgesi alarak 12'nci sınıfta mezun olan arkadaşlarımız aynı zamanda diğer derslerini vererek lise diploması da almış olacaklar. Eskiden sadece kalfalık ve ustalık belgesi vermekle meşguldük artık lise diploması da vererek öğrencilerimizin lise diploması ihtiyacını da gidermiş olacağız” diye konuştu.


Mesleki Eğitim Merkezi bu ay içinde faaliyete geçecek.

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