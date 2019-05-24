Metabolik cerrahinin faydaları

Öğretim Üyesi Salim Gümüş, “Metabolik cerrahi uygulanan hastalarda organlardaki hasar, hastalığın evresi ve hasarın derecesine bağlı olmakla beraber yüzde 50'ye varan oranlarda düzelmeler görülmektedir” dedi.

Medicana International Samsun Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünden Öğretim Üyesi Salim Gümüş, tip 2 diyabetin cerrahi tedavisi konusunda bilgi verdi. Tüm dünyada hem obezitenin hem de metabolik sendromu sıklığının artmakta olduğunu ifade eden Gümüş, “Önceki yıllarda şeker hastalarına bıçak vurulmaz, çünkü yarası iyileşmez şeklinde halk arasında yerleşmiş bir inanç söz konusu idi. Ancak, son yıllarda yapılan araştırmalar ve sonuçları tip 2 (erişkin tipi) diyabet hastalığı ameliyat ile tedavi edilebilen bir hastalık haline gelmiştir. Bu ameliyatlardan sonra hastaların yüzde 75 ila yüzde 98'inde insülin veya şeker hapı kullanılmasına gerek kalmaz. Kan şekeri düzeyleri ilaçsız olarak normal veya normale yakın seyreder” dedi.

“Yüzde 50 oranında düzelme görülür”

Genellikle ameliyattan 1 hafta sonra hastaların kan şekerinin düzeldiğini kaydeden Gümüş, “Bazı hastalarda bu süre 2-3 haftayı bulabilir. Şeker hastalarında böbrek, kalp, göz, karaciğer gibi organlar etkilenir. Metabolik Cerrahi uygulanan hastalarda bu organlardaki hasar, hastalığın evresi ve hasarın derecesine bağlı olmakla beraber yüzde 50'ye varan oranlarda düzelmeler görülmektedir” diye konuştu.

Kullanılan yöntemler

Tip-2 diyabet hastalarına gastrik by-pass, duodenal switch, ileal interpozisyon ve Transit Bipartitisyon yöntemlerinden birini uygulandığını belirten Gümüş, “Ameliyat laparoskopik olarak yani kapalı yöntemle karına 4-5 delik delinerek gerçekleştirilmektedir. Ameliyat süresi yaklaşık 1-1,5 saat arasında değişmekte. Hastalar hastanede 3 gün kalmakta ve taburcu edilmektedir” şeklinde konuştu.