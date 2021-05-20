Metabolizmayı hızlandırma yolları hakkında bilgi veren Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri'nden Beslenme ve Diyetetik Uzmanı Dyt. Aslıhan Şahiner, "Günlük su tüketiminin kilogram başına 30 ml olarak hesaplanır. Örneğin, 50 kg bir bireyin 30 ml kadar hesaplandığı zaman günlük su ihtiyacı 1,5 litre kadardır" dedi.

8 saat uyumayı öneren Aslıhan Şahiner, "Ortalama olarak bireylere günlük 2,5 litre su tüketiminin altına düşülmemesini öneriyoruz. Uyuma saatleri 8 saatlik uyku periyodu bulunmakta. Saat 10.00 ile gece 02.00 arası melatonin dediğimiz hormon salgılanması başlıyor ve metabolizmanın hızlanması ve büyüme hormonlarını etkilemektedir. Bu sebeple düzenli uyku ile melatonin hormonunu yakalayabilmek için günlük 8 saatlik uyku periyodunda yatış ve kalkış saatini ayarlamak gerekiyor" diye konuştu.

Şahiner şöyle devam etti: "Öğün saatleri kişiden kişiye yada aktivite etkinliklerine göre değişen etkenlerdir. Günlük 6 öğün olarak beslenen 3 ana, 3 ara öğün şeklinde. Ya da 2 ana öğün olarak da planlamalar yapılarak da beslenme olabilir. Bu beslenme türlerine biz tamamen kişinin günlük yaşantısına göre hesaplamalar yapılarak, uzun süreli açlık yaşanmasını istemediğimiz için günlük 1 ya da 2 tane ara öğün, 2 tane ana öğün idare edilebiliyorsa 1 ara öğün olarak da da da iyi sonuçlar elde ediliyor. Önemli olan aktivitelerden olan fiziksel aktiviteyi mutlaka arttırılması gerekmektedir. Örneğin Dünya Sağlık Örgütünün önerdiği gibi günlük 10 bin adımı tamamlamamız gerekiyor."

Kilo alıp verme hakkında ise "Basit bir söylemle aldığımız kalori verdiğimiz kaloriden daha az ise zayıflamaya başlıyoruz, fazla olduğu zaman da kilo almaya başlıyoruz. Mutlaka ilgi alanı olan spor yada yürüyüş gibi fiziksel aktivitelere hayata geçirmeliyiz. Bu dört önemli etkeni fiziksel aktivite, su miktarı, öğün saatleri ve uyuma saatlerini hayata adapte edildiği zaman metabolizma hızlanmış ve hedefe ulaşılmış oluyor. Kilo almada veya kilo vermede hedefe ulaştıktan sonra koruma programına geçilmektedir" ifadelerini kullandı.