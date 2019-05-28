İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü de Büyük Anadolu'da

Samsun Meteoroloji 10.

Bölge Müdürlüğü, Büyük Anadolu Hastaneleri ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladı.


Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulamasını büyük bir katılım ile sürdürüyor. Bu kapsamda Bölge Müdürü Yücel Yüce ile Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İletişim Uzmanı Alper Sayar arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı.


Kurumsal sağlık sözleşmelerine büyük önem verdiklerini dile getiren İletişim Uzmanı Sayar, "Alanında tecrübeli ve akademik kadrosu ile Büyük Anadolu Çiftlik Hastanemiz son teknoloji ekipmanları, yeni branşları, kaliteli, özgün konseptiyle, rahatça ulaşabileceğiniz yeni binamızda çok yakında hemşehrilerimizin hizmetine girecektir" dedi.


Anlaşmanın sağladığı kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlar için Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür eden Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerini iletti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.