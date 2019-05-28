Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü de Büyük Anadolu'da

Bölge Müdürlüğü, Büyük Anadolu Hastaneleri ile kurumsal sağlık sözleşmesi imzaladı.

Büyük Anadolu Hastaneleri, kamu, kurum ve sivil toplum kuruluşları ile gerçekleştirdiği kurumsal sağlık sözleşmesi uygulamasını büyük bir katılım ile sürdürüyor. Bu kapsamda Bölge Müdürü Yücel Yüce ile Büyük Anadolu Hastaneleri Kurumsal İletişim Uzmanı Alper Sayar arasında kurumsal sağlık sözleşmesi imzalandı.

Kurumsal sağlık sözleşmelerine büyük önem verdiklerini dile getiren İletişim Uzmanı Sayar, "Alanında tecrübeli ve akademik kadrosu ile Büyük Anadolu Çiftlik Hastanemiz son teknoloji ekipmanları, yeni branşları, kaliteli, özgün konseptiyle, rahatça ulaşabileceğiniz yeni binamızda çok yakında hemşehrilerimizin hizmetine girecektir" dedi.

Anlaşmanın sağladığı kapsamlı ve ayrıcalıklı imkanlar için Büyük Anadolu Hastanelerine teşekkür eden Meteoroloji 10. Bölge Müdürü Yücel Yüce, yeni hizmet binasının hayırlı olması dileklerini iletti.