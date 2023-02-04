Meteoroloji uyardı: Samsun'a kar geliyor

Samsun'da kar yağışının hafta başı itibarıyla şehir merkezinde etkili olması bekleniyor.

Kış aylarının ılık geçtiği Samsun'da hava sıcaklıkları son günlerde düşmeye başladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesi ile birlikte şehrin yüksek kesimlerine mevsimin ilk kar yağışı da birkaç gün önce gerçekleşti. Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, soğuk hava dalgasının etkili olduğu Samsun ve civarında kar yağışı uyarısında bulundu. Samsun'da yeni hafta ile birlikte kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarda, “Yapılan son değerlendirmelere göre; bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Amasya, Tokat çevreleri ile Çorum'un doğu kesimleri sabah saatlerinde, Ordu çevrelerinin ise öğleden sonra yer yer yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor” ifadeleri kullanıldı.

Hava sıcaklıklarının Samsun'da 5 Şubat Pazar günü 10 derece olması beklenirken, yeni hafta başı ile birlikte sıcaklıkların 7 derece birden düşmesi ve kar yağışının şehirde etkili olması tahmin ediliyor.