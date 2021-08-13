Meteorolojiden Samsun ve Ordu için yağış uyarısı

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, Ordu ve Samsun için gök gürültülü şiddetli yağış uyarısında bulunuldu.

Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerIendirmelere göre; yarın (Cumartesi) ilk saatlerden itibaren Ordu, çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2), Samsun'un doğu ilçelerinde (Salıpazarı, Terme) kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.