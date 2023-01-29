Metruk binada yangın

Binanın bir odasında kalan evsiz vatandaş sokakta kaldı.

Yangın, Gaziosman Paşa Mahallesi Hasan Aslan Caddesi'nde bulunan iki katlı metruk binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın yanından geçen bir vatandaş dumanları fark etti. Vatandaş durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Binadan çıkan dumanları görüp 112 Çağrı Merkezi'ni arayan vatandaş, "Baktım evde alevler var. Birden alevler yükselince hemen 112'ye haber verdim. Önce biri kağıt yakıyor ya da soba tutuşturuyor zannettim, ama sonra alevler yükseldi. Haber verdim insanlar toplanmaya başladı. 'İçeride insan var' dediler. O zaman daha çok panikledim" dedi.

Yangının çıktığı binanın bitişiğinde bulunan apartman sakinleri kısa süreli panik yaşadı. Bir vatandaş yangının evine sıçramaması için hortumla binaya su tuttu. Kalacak yeri olmadığı için binanın ikinci katındaki tek odada kalan Birol Deniz, yarım saat önce evden çıktığını, yangını görmediğini söyledi. Deniz, "Ben yangını görmedim. Ben çıktıktan sonra başlamış. Kalacak yerim yok. Şimdi sokakta kalacağım" şeklinde konuştu.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor. Polis ekiplerinin ulaştığı bina sahibinin şikâyetçi olmadığı öğrenildi.