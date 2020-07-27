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Mevlana Külliyesi Eğitim Merkezi yöneticilerinden Başkan Kılıç'a plaket

Almanya’da yaptıkları çalışmalarla takdir toplayan ve yönetim kurulunu yoğunlukla Bafralıların oluşturduğu Neuenrade Mevlana Külliyesi Eğitim Merkezi yöneticileri Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ı ziyaret etti.

Almanya'da yaptıkları çalışmalarla takdir toplayan ve yönetim kurulunu yoğunlukla Bafralıların oluşturduğu Neuenrade Mevlana Külliyesi Eğitim Merkezi yöneticileri Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç'ı ziyaret etti.


Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarete; Cemiyet Başkan Yardımcısı Recep Avcı, eski Cemiyet Başkanları Ramazan Demir, İbrahim İpek, Cemiyet sorumluları Murat Atik, Muhammet Ali İpek, Muhammet İpek ve Erdal Fincan katıldı.


Cemiyet Yöneticileri Almanya Neuenrade'da temel atma çalışmalarına başlanılan Mevlana Külliyesi Eğitim Merkezi ve Camii İnşaatı hakkında Başkan Kılıç'a bilgi verdiler.


Ziyarette duygu ve düşüncelerini dile getiren Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Neuenrade Mevlana Külliyesi Eğitim Merkezi yöneticileri kardeşlerimin çalışmalarını yakından takip ediyorum. Bafralı hemşehrilerimin de aralarında bulunduğu ve hayırlı hizmetlere imza atan kardeşlerimize teşekkür ediyor, muvaffakiyetler diliyorum” dedi.


Ziyarette Başkan Kılıç'a bir plaket takdim edildi.

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