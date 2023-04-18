Türkiye'nin balık ambarı Samsun'da tezgahlardaki mevsim balıklarının yerini kültür balıkları aldı.

15 Nisan itibarıyla denizlerde başlayan balık av yasağı sonrası mezgit, istavrit, barbun, çinekop ve hamsi gibi balıkların büyük tekneler tarafından avlanması yasaklandı. Durum böyle olunca balıkçı tezgahlarındaki mevsim balıklarının yerini çipura, levrek, somon, alabalık, kötek, kefal ile sazan gibi kültür ve kafes balıkları aldı. Sezon balıkları tezgahlarda olmasa da vatandaşlar özellikle somona yoğun ilgi gösterdi.

“Artık kültür ve kafes balığı satıyoruz”

Balık sezonunu baştan sona çok iyi geçirdiklerinin altını çizen balık satıcısı Onurcan Köse, “15 Nisan itibari ile balık sezonumuzu kapattık. Bu sezon çok bereketli geçti ve güzel bir sezondu. Artık kültür ve kafes balığı satıyoruz. Somon 60, levrek 150, çipura 120 alabalık 60, kefal 60 ve kötek balığının kilosu da 150 liradan satılıyor. Şu an vatandaşlar en çok somon balığını tercih ediyor. Hem ucuz hem de doyurucu olduğundan somona rağbet var. Av sezonunun bu tarihte bitmesi bence doğru. Sezon uzadığı zaman bir dahaki sezona balık bulunmaz. Balığın yumurtlama zamanı geldi. Sezonun eylül ayında açılıp nisan ayının 15'inde kapanması bizim açımızdan da iyi oluyor” dedi.

Balık fiyatlarının diğer şehirlere göre uygun olduğunu ifade eden vatandaşlar da diğer et ürünlerinden uygun olduğu için balık tükettiklerini söylediler.