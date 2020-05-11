Mevsim değişiminde göz alerjisine dikkat

Dr. Candan Karaca, mevsim değişimi ile birlikte oluşan göz alerjilerine yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

Korona virüs salgını sebebiyle uzun süre ev içerisinde vakit geçiren ya da uzun süre evde kaldıktan sonra dışarı çıkanlarda oluşabilecek göz alerjisi hakkında bilgilendirmelerde bulunan Büyük Anadolu Hastaneleri Dr. Candan Karaca, ev içinde biriken toz zerreciklerin yada mevsimsel geçişlerin göz alerjisi davetiye çıkarttığına dikkat çekti.

Opr. Dr. Candan Karaca, "Göz alerjisi (konjonktivit) gözlerde kızarıklık, sulanma, yanma ve kaşıntı gibi belirtiler göstermektedir. Söz konusu belirtiler vücudun diğer organlarında olduğu gibi kriz durumunda bağışıklık sistemini uyaran belirtilerdir. Bunlar mevsimsel ya da mevsimsel olmayan, bahar alerjisi, ütopik alerji, dev popiler alerjisi, temas göz alerjisi vb çeşitleri bulunmaktadır. Alerjiyi etkileyen birden çok faktör bulunmaktadır. Bunlar kişiden kişiye de değişebilmektedir. Genetik faktörleri dikkate alarak, Polen, toz, hayvan tüyü, yabanıl otlar gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Göz alerjisi olan kişiler belirti gösteren kaşıntılar sebebiyle gözlerini ovalamaktan kaçınmaları gerekmektedir. Alerjinin neden kaynaklandığını tespit etmek oldukça önemlidir. Bu sayede alerjiye neden olan unsurdan uzak durmak, toz gibi nedenlerden oluşuyorsa düzenli olarak hijyenik uygulamalar gerekmektedir. Alerji oluşumu ile birlikte çeşitli göz damlaları ya da alternatif bitkisel uygulamalar fayda sağlamaktadır. Elbette uygulanacak tedavide uzman bir hekim gözetiminde olması göz sağlığınız açısından oldukça önemlidir" diye konuştu.