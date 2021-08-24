Meyve üreticilerine destek

Meyve yetiştiriciliğinde üreticiler için önemli sorunların başında gelen Akdeniz meyve sineği, meyvelere büyük zarar veriyor. Yumurta bırakmak için turunçgiller, Trabzon hurması, kayısı, ayva, elma, mandalina, portakal, greyfurt, nar, şeftali, armut ve incir başta olmak üzere ekonomik değeri yüksek olan 300'ün üzerinde tatlı meyvede konukçuluk yapan sinek, ürünü delerek mahsullere zarar veriyor.

Anavatanı Afrika'nın doğusu ve tropikal bölgeler olan Akdeniz meyve sineği, serin iklime sahip bölgelerde ürün rekoltesini ve kalitesini düşürerek, üreticileri zarara uğratıyor. Dünya Ticaret Örgütü tarafından, ihracatta toleransı sıfır olan zararlı, yaş sebze ve meyve ihracatının önündeki en büyük engellerden birini oluşturuyor. Bu sebeple de ticari ürünlerin satış ve pazarlaması için Akdeniz meyve sineği ile mücadele büyük önem taşıyor.

Türkiye'nin meyve üretimi bakımından önemli şehirlerden biri olan Samsun'da Büyükşehir Belediyesi, zararlı böceğe karşı mücadele ediyor. Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen mücadeleye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de destek veriyor. Kürtün Irmağı havzasındaki 71 meyve üreticisine destek olmak için harekete geçen daire başkanlığı, 600 adet Akdeniz meyve sineği kitlesel yakalama tuzağı dağıttı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Dr. Ali Korkmaz, İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, ilçe tarım müdürlerinin katılımıyla düzenlenen törende kitlesel yakalama tuzakları meyve yetiştiricilerine teslim edildi. Törende konuşan Dr. Ali Korkmaz, “Dağıttığımız tuzaklar sayesinde Akdeniz meyve sineği ile mücadelede Büyükşehir Belediyesi olarak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte şehrimizde tarımsal başarıyı yakalama gayreti içerisindeyiz. Belediyemiz ilimiz tarımına katkı sağlamak anlamında kaynak aktarımı ve faaliyetlerini artırmak yönünde çalışmaktadır. İnşallah bu tuzaklar sayesinde meyvelerimizi zarar görmekten kurtaracağız” dedi.

Ev sineğinin üçte ikisi büyüklüğünde olan Akdeniz meyve sineğinin büyük ekonomik kayba neden olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam da doğal dengenin korunması için feromon tuzakla mücadele yöntemini tercih ettiklerini kaydetti. Sağlam, “İlkadım ve Atakum ilçelerimizde meyve üretimi yapan üreticilerimize Akdeniz meyve sineği tuzaklarının dağıtımını yaptık. Tüm üreticilerimize verimli ve bol bereketli bir yıl diliyorum. Üreticilerle daima istişare halinde olmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda katkılarından dolayı, kaynak sağlayan ve bizlere her zaman destek olan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'e teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.