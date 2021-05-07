Mezarlığa dadanan köpekler mahalleliyi canından bezdirdi

Samsun'da içerisinde türbe bulunan eski mezarlığa dadanan 50'den fazla köpekten oluşan sürü, mahalle sakinlerini canından bezdirdi.

İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde Şeyh Seyyid Kutbiddin Camii ve Türbesi'nin içinde yer aldığı eski mezarlık, başıboş köpekler tarafından mesken tutuldu. Sayısı 50'den fazla olan köpekten oluşan sürü, yoldan geçen vatandaşlara saldırıp tehlike oluştururken, gece havlamalarıyla da mahalle sakinlerinin uykusuz geceler geçirmesine neden oldu. Kökçüoğlu, Selahiye ve Unkapanı Mahallelerinin kesişim noktasında bulunan mezarlık, köpek sürüsü nedeniyle 3 mahalle sakinlerini de canından bezdirdi.

“Köpeklerin sesi yüzünden sabaha kadar uyuyamıyoruz”

Köpekler yüzünden günlerdir uyku uyuyamadıklarını belirten mahalle sakini Kaya Atıcı, “70 yıldır bu mahallede oturuyorum. Bu yılki kadar da köpeklerden rahatsız olduğum bir döneme rastlamadım. Yetkililere de şikayet ettik ama bir sonuç çıkmadı. Hayvan düşmanı değiliz ama gece köpeklerin sesinden sabaha kadar uyuyamıyoruz. Buna bir çare bulunmasını arz ediyoruz” dedi.

“Köpekler yüzünden 160 bin TL'lik evimi 100 bin TL'ye satmaya razıyım”

160 bin TL değerindeki evini köpekler yüzünden 50-60 bin TL zararla satmaya razı olduğunu dile getiren mahalle sakini İsmail Yalçın, “Bu mahalleden ev aldığıma bin pişman oldum. Köpekler yüzünden çok mağdur olduk. Esas konu; kim bir yakınının mezarında köpeğin yatmasını ister? Başıboş köpekler mezarları kazımışlar, mezarların içinde yaşıyorlar. Mezarların içinde hep köpekler yatıyor. Evim şu anda 160 bin TL değerinde. Pandemi bitsin 90 bin TL ya da 100 bin TL verene satıp, buradan taşınacağım. Buradan gidince de bir daha bu mahallenin önünden bile geçmem” diye konuştu.

“Başıboş köpekler sokaktan geçen çocuklara dalıyor”

Köpeklerin mezarlıktan geçenler için tehdit oluşturduğunu ifade eden mahalle sakini Selahattin Yükselen ise “Köpeklerin havlama sesinden uyuyamıyoruz. Başıboş köpekler sokaktan geçen çocuklara dalıyor. Mezarların da içlerini eşiyorlar. Vatandaşlar korku içinde. Buradan geçenler de endişeleniyor.”

Hayvan düşmanı olmadıklarının altını çizen vatandaşlar, kendilerini mağdur eden bu sorunun çözülmesini istiyor.