Mezarlıklarda ‘bayram' temizliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü, vatandaşların bayram öncesi ziyaretlerini rahat ve huzur ortamında gerçekleştirmeleri için bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. İl genelindeki yaklaşık 2 bin 600 mezarlıkta ot biçme, ilaçlama, dezenfekte ve yıkama çalışmalarının yanı sıra çevre düzenlemesi ve bakımı yapıldı. Ayrıca şehitlikler de ekipler tarafından çiçeklendirildi.

Mezarlıklar Şube Müdürü Mustafa Demir, “Ramazan Bayramı öncesi çalışmalarımıza yoğunluk verdik. Sokağa çıkma kısıtlaması günleri dışında mezarlıklarımız ziyaretlere açık. Hemşehrilerimiz genel hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyarak yakınlarını ziyaret edebilir. Sadece bayramın birinci günü şehit yakınları özel izinle kabristan ziyareti yapabiliyor” dedi.